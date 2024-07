9 lug 2024 08:45

“MACRON E MÉLENCHON POTRANNO GOVERNARE INSIEME? E ALLORA DI CHE VITTORIA PARLIAMO?” - MASSIMO CACCIARI: “MARINE LE PEN HA PRESO UNA LEGNATA. MA SOLO PERCHÉ GLI ALTRI SI SONO COALIZZATI. SE LE FORZE ANTI DESTRA NON SAPRANNO GOVERNARE LE PEN LA PROSSIMA VOLTA PRENDERÀ IL 40 PER CENTO. E LA VOLTA DOPO IL 45 - MACRON DOVREBBE DARE L’INCARICO A MÉLENCHON PERCHÉ QUESTI NON HA NÉ I NUMERI NÉ LE IDEE PER GOVERNARE AUTONOMAMENTE, E FINIREBBE PER ANDARE A SBATTERE. MA GLI RICONOSCO DI AVERE MESSO IN PIEDI, SEPPUR IN MODO ABBORRACCIATO, UNA SINISTRA CHE PARLA DELLA QUESTIONE SOCIALE”