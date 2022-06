DAGOSELEZIONE

Andrea Favaro@GrouchoMac

Una trasformazione come quella di #DiMaio, solo Claudia Koll da Tinto Brass a Maria Goretti

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

#DiMaio lascia il #movimento5stelle e fonda Pomigliano Viva #insiemperilfuturo

Il Serpe loco™@sempreciro

Lo ha chiamato #InsiemePerIlFuturo perché "Insieme per la poltrona" faceva brutto.

#DiMaio

Alessia Lautone@AlessiaLautone

Manco io dopo trent’anni d’analisi sono cambiata così

#DiMaio

M49@M49liberorso

Di Maio impone al nuovo gruppo il limite dei due mandati, poi ne fonderà un’altro

#dimaio

Mari Di Giorgi@mapdig

Luigi Di Maio Ministro - Italia

Nato: 1986, Italia

All'anno: 166.356,00 €

Al mese: 13.863,00 €

Alla settimana: 3.199,15 €

Al giorno: 639,83 €

Ha abolito la povertà... la sua...

#DiMaio #Grillo

Yoda@PoliticaPerJedi

Il costo di questo faraonico stage formativo che il popolo italiano ha regalato a #DiMaio dovrebbe essere messo in conto a quegli undici milioni di screanzati che l'hanno votato quattro anni fa.

Yoda@PoliticaPerJedi

Colpisce la nonchalance con la quale #DiMaio dà per scontato (probabilmente a ragione, va detto) che nessuno voglia restituirgli dieci anni di vaffanculo.

Manuela Nasso@nassomanuela

Che orrore citare Sassoli e i bimbi ucraini e poi dire un minuto dopo che non ci sarà spazio per i populismi. Schizofrenia. Tristezza. Orrore.

#DiMaio

Yoda@PoliticaPerJedi

Abiura totale di ogni principio grillino. #DiMaio

Yoda@PoliticaPerJedi

Dopo la conferenza stampa di #DiMaio viene ridefinito alle fondamenta il concetto di "faccia come il culo".

Matteo Capponi@pirata_21

Continuano gli attacchi a #DiMaio. Oggi c'è la prima prova di italiano alla maturità.

Marnie@Marnie_m21

Di Maio dichiara: se potrei, rimarrei #DiMaio #DiMaioOut

Dorian Gray@_GrayDorian

Il nuovo gruppo parlamentare di #DiMaio si chiamerà "Insieme per il futuro". "Insieme per il congiuntivo" sarebbe stato un problema. #InsiemePerIlFuturo

Anna Rita Leonardi@AnnaLeonardi1

Conte e #DiMaio si dividono. Ora il tribunale dovrà solo decidere a chi dare l'affidamento di Bettini e Bersani.

Anna Tortora@staplica

Si dimetta anche da ministro, finalmente farà del bene al Paese. #DiMaio

Carlo@EmiLu90

Di Maio lascia i 5 stelle e fonda Insieme per il futuro, perché Insieme per il terzo mandato pareva brutto #DiMaio #insiemeperilfuturo

Marianna Aprile@mariannaaprile

“Uno non vale l’altro”. E niente. #diMaio

Michele Sabatella@Mic_Saba

Il Movimento 5 Stelle verso la scissione. Cazzo, allora è vero che stanno diventando di sinistra! #DiMaio

Silvio Garofalo@silvio_garofalo

Comunque Conte ha detto che non seguirà Di Maio nella scissione e ha garantito che rimarrà fedele a Travaglio.

Marianna Aprile@mariannaaprile

Giorni travagliati. #diMaio.

Antonello Piroso@Apndp

La #traccia della #maturita (a scoppio ritardato, e pure un po' paraculo) di #Giggino #Draculetto #DiMaio: "Ho capito che uno non vale l'altro". Eggià: perchè solo un co****ne vale l'altro. #tracce #maturità #maturita2022

Spudaiogeloion W Z@superpeppeball

In Gomorra 6 ci sarà un nuovo personaggio, Giggino 'o scissionista

Simona Urso777@sibilla75

Ciao Giggino, insegna agli angeli a rispettare il vincolo di mandato.

