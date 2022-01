"LO PARAGONANO A PERTINI. SOLO CHE INVECE DELLA PIPA LUI FUMA DAI COGLIONI” – TUTTI I TWEET SUL MATTARELLA BIS: "CASELLATI TALMENTE DELUSA CHE È TORNATA A CASA CON UN VOLO DI LINEA”, “LA GENERAZIONE CHE DOVEVA ROTTAMARE I PADRI, È ANDATA IN GINOCCHIO A CHIEDERE AI PADRI DI NON ANDARSENE” – “OSHO”: “MA NON DOVREMMO PRIMA ASPETTARE IL VOTO ONLINE DEI GRILLINI?” - "GLI HANNO APPENA RINNOVATO IL TEMPO DETERMINATO, HA TRASLOCATO DUE VOLTE IN UN MESE E NON HA PIÙ LA PROSPETTIVA DI UNA PENSIONE. MATTARELLA COME UN TRENTENNE QUALSIASI, UNO DI NOI..."