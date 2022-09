26 set 2022 19:20

“DI MAIO FUORI DAL PARLAMENTO? CHI E’ CAUSA DEL SUO MAL PIANGA SE STESSO” – I CONSIGLI NON RICHIESTI DI DI BATTISTA A LUIGINO: "SI PRENDA UNA LAUREA, STIA ALLA LARGA DALLA POLITICA. C’È VITA AL DI FUORI DEI PALAZZI. NON MI VA DI INFIERIRE MA DI MAIO DEVE VIVERE LA VITA REALE CHE FORSE NEGLI ULTIMI ANNI NON HA VISSUTO” – VIDEO