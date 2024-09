“MARIA ROSARIA BOCCIA HA CERCATO DI AGGANCIARE UN PO’ TUTTI NOI DEPUTATI” - ANNARITA PATRIARCA, DEPUTATA DI FORZA ITALIA, RIVELA LA RESISTIBILE SCALATA DELLA “BAMBOLONA DI POMPEI”: “ERA UN POCO PIÙ DI UNA HOSTESS. HA LAVORATO ANCHE CON ALTRI COLLEGHI, CATELLO VITIELLO, GIMMI CANGIANO. CON CIASCUNO DI LORO PER UNA VOLTA SOLA, NON HA MAI OTTENUTO IL BIS, CHIEDETEVI PERCHÉ…” - GLI OCCHIALI CON LA TELECAMERA PER REGISTRARE AUDIO E VIDEO? "LÌ C’È LA MALAFEDE. LA PREMEDITAZIONE. SANGIULIANO FA TENEREZZA, CI È CASCATO”

Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera” - Estratti

MARIA ROSARIA BOCCIA GENNARO SANGIULIANO

«Diciamo che la signorina Maria Rosaria Boccia ha provato ad agganciare un po’ tutti noi parlamentari campani, ha fatto il giro completo», spiega con apprezzabile schiettezza la navigata onorevole Annarita Patriarca, 53 anni, deputata di Forza Italia.

Anche lei.

«Sì, anche me. L’ho incrociata circa un anno fa, era la moderatrice di una conferenza stampa a Montecitorio».

Di che si trattava?

«Presentavo una mozione per istituire scuole di specializzazione specifiche e un albo professionale per medici e chirurghi estetici».

(...)

Il suo compito alla tavola rotonda qual era?

«Dava la parola. La mozione l’ho preparata io, sia chiaro. Lei era un poco più di una hostess».

MARIA ROSARIA BOCCIA gimmi cangiano

Che impressione le fece?

«Bella ragazza. Ho appreso adesso che ha 41 anni, però ne dimostra di meno. Spigliata, sveglia, ambiziosa».

Dopo quella prima volta l’ha riconfermata per ulteriori eventi?

«No. So che ha lavorato anche con altri colleghi, Catello Vitiello, Gimmi Cangiano, Simona Loizzo. Ma con ciascuno di loro per una volta sola, non ha mai ottenuto il bis, si chieda perché».

Da allora per caso l’ha contattata per telefono con insistenza?

«Si è sempre interfacciata con la mia assistente. Cercava di accreditarsi dove poteva, ovvio. Nel nostro ambiente ne trovi milioni che provano a entrare».

Con lei non ha funzionato

«Sono del territorio, di Gragnano, loro sono famosi per gli scavi, noi per la pasta. Con me è difficile, non attacca. Ma conosco la famiglia, hanno un negozio di abbigliamento a Pompei».

MARIA ROSARIA BOCCIA lollobrigida

Abiti da sposa. Per caso ci ha comprato il suo?

«No, no. In città però non si parla d’altro, sono tutti in subbuglio, impazzano i gossip più arditi, che non si possono riferire».

Lei però l’ha scaricata.

«Noi politici siamo abituati ai questuanti che ti tampinano, basta prendere le misure».

Così si è rivolta altrove.

«Si è spostata sulla dieta mediterranea. Ha chiamato quasi tutti, mi risulta. Mi dicono che avesse cominciato a farsi avanti già dalla scorsa legislatura».

Annarita Patriarca

Con il centrodestra?

«Eh no, con chi stava al governo».

Comunque in molti casi è arrivata a dama.

«E infatti sul suo profilo Instagram ha messo la foto con un sacco di parlamentari. E oggi, con lo scandalo, sta piena di follower».

Ce la faceva così astuta?

«Si vedeva che non era una sprovveduta. Ma una che si sa inserire».

Si è messa gli occhiali da sole con la telecamera. E di nascosto ha registrato audio e video.

«Eh, lì c’è la malafede però. La premeditazione. Sangiuliano in fondo fa tenerezza, ci è proprio cascato. Ne esce distrutto, anche dal punto di vista umano è davvero una brutta storia».

maria rosaria boccia intervistata da federico monga per la stampa MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO A SANREMO IL 16 LUGLIO 2024 genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 6 MARIA ROSARIA BOCCIA INTERVISTATA DALLA STAMPA