FUI OBBLIGATO A FARLA SCENDERE DALLA MACCHINA IN AUTOSTRADA. UN GIORNO VOLEVA A TUTTI I COSTI ENTRARE IN CASA MIA.

Estratto dell'articolo di Fabio Amendolara per “La Verità”

maria rosaria boccia a piazzapulita foto lapresse 21

Benvenuti a Scafati, dove il confine tra realtà e fiction sembra sfumare in continuazione, specialmente quando si parla di Maria Rosaria Boccia […]. […]

Tra gli ex della Boccia, la maggior parte dei quali risiede proprio a Scafati, c’è N.A., uno degli uomini che, dopo aver interrotto la breve liaison con la pompeiana, ammette di aver tirato un sospiro di sollievo.

«Me la presentò un’amica comune», racconta col tono di chi […] si è visto, suo malgrado, costretto a rivangare quella vicenda con i conoscenti.

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo

«Voleva uscire con me, ci siamo sentiti qualche volta con dei messaggi. Lei si pavoneggiava, diceva che organizzava la Notte bianca a Scafati e che voleva entrare nel mondo della politica. O destra o sinistra, per lei era uguale», ricorda N.A., attivista molto vicino a un politico.

La Notte bianca è una importante manifestazione pubblica estiva che attira un bel po’ di curiosi anche dal circondario dell’agro nocerino sarnese, tutti paesoni zeppi di abitanti. Ed è convinzione comune che per gli organizzatori […] quella sia anche una buona vetrina politica.

Dunque, eccoci alla loro unica uscita. «Ci siamo visti una volta sola», continua N.A., «e il giorno seguente fui obbligato a farla scendere dalla macchina in autostrada». Fermare qualcuno in autostrada non è certo il modo più delicato per concludere un appuntamento, ma quando N.A. racconta la scena, sembra quasi divertito dal grottesco dell’intera situazione.

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA

Che non deve essere stata l’unica. «Siccome sono separato e sto a casa con mia madre, lei un giorno voleva entrare a tutti i costi. Per non incontrarla ho chiuso il portone di casa e l’ho lasciata nel giardino, aprii il cancello e andai via da una seconda uscita. Mia madre scese per dirle che non c’ero, ma non se ne andava».

È facile immaginare la scena: la madre che cerca di convincere la bionda pompeiana ad abbandonare il giardino di casa, mentre il principe azzurro se la dà a gambe come in una commedia degli equivoci. Poi, con un po’ di malizia, marcando una certa distanza dall’ex ministro, rivendica: «Io dopo due ore con lei avevo già capito tutto». Infatti, il passaggio successivo del suo discorso riguarda proprio Sangiuliano: «Ma come ha fatto a non valutarla subito? Se penso che l’avevano anche messo in guardia amici comuni...».

il fotomontaggio di gennaro sangiuliano come una donna incinta - dal profilo social politica e amori

Allo sventurato, almeno così si presenta con La Verità, sembra quasi assurdo che «uno colto come Sangiuliano» possa essere rimasto vittima di una donna che non faceva certo mistero delle sue ambizioni. E se «per la scappatella» lo assolve, per l’errore di valutazione «no». «Parliamo di un laureato», rincara la dose, «di un giornalista».

Le storie incredibili, però, non finiscono qui. Dopo la rottura del rapporto, la Boccia non sparì dalla vita di N.A.. Si presentò nuovamente, per caso, con una notizia bomba: «Mi disse che era incinta». Non di lui[…], e a quanto pare neppure di qualche altro uomo. Perché la faccenda, per come la racconta N.A., diventa ancora più surreale.

«La incontro di nuovo dopo alcuni mesi e lei mi racconta che aveva perso il bambino e che aveva donato gli organi». A questo punto la storia sembra trasformarsi in una telenovela di pessima qualità. «Sapevamo tutti che indossava un cuscino per simulare la pancia... e noi la assecondavamo», afferma N.A., che quasi incredulo di fronte ai suoi stessi ricordi aggiunge: «Voleva che si sapesse che era incinta di qualcuno, ma era una palla».

GENNARO SANGIULIANO - MEME DI 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Argomento che la Boccia avrebbe già utilizzato nelle precedenti relazioni per far valere le proprie ragioni. In un caso, come aveva già raccontato La Verità, un politico locale si era visto costretto a far diffidare la pompeiana dal suo legale perché tra le leve «usate» dalla donna c’era proprio quella della gravidanza.

E una presunta gravidanza compare anche nelle chat con l’ex ministro, subito dopo che lei gli aveva proposto di firmare un patto di riservatezza, col quale lui si sarebbe impegnato a non cercarla più e lei a non rivelare la loro relazione intima. «Sei incinta?», le chiede l’ex ministro nella chat.

GENNARO SANGIULIANO COME CHIARA FERRAGNI - MEME

Lei non risponde, ma assicura di essere «disposta ad andare anche all’estero». Sangiuliano ribadisce: «Non farò nulla di nulla». La Boccia insiste: «Allora firma». Sangiuliano: «Ma che devo firmare?». Boccia: «Che starai lontano e che non farai mai nulla». Sangiuliano: «Non firmo nulla perché lo faccio a prescindere. Cioè ti starò lontanissimo».

E lo stesso deve aver pensato N.A. dopo aver tagliato i ponti. «Raccontava storie per farmi litigare con i miei amici», rammenta, snocciolando altre relazioni della Boccia nel giro delle sue conoscenze: «Dopo di me c’è stato uno che aveva un’agenzia di scommesse, poi il figlio di un consigliere comunale, un bravo ragazzo che dopo si è sposato».

MEME SULLE LACRIME DI GENNARO SANGIULIANO AL TG1

E qui la faccenda ovviamente si riempie di dicerie: in giro si raccontava addirittura che quando i due si sono lasciati, la mamma di lui è andata scalza da Scafati al Santuario della Madonna di Pompei. E di storielle di questo tipo, a Scafati, ce n’è a bizzeffe. Aneddoti sul matrimonio finito in frantumi. «Si diceva che si era sposata con un rappresentante del settore dell’abbigliamento per debiti», rimesta N.A.. La vicenda di Sangiuliano non avrebbe fatto altro che ravvivare la memoria. […]

