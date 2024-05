“MARINE LE PEN STA FACENDO UN PERCORSO INTERESSANTE. URSULA? NON FACCIO LA CHEERLEADER” – GIORGIA MELONI SI FA INTERVISTARE DAL “CORRIERE” FILOGOVERNATIVO E CONTINUA A FLIRTARE CON LA VALCHIRIA FRANCESE (CHE PER MACRON E IL PPE È COME KRYPTONITE): “SU ALCUNI DOSSIER CI SIAMO TROVATE SULLO STESSO FRONTE. ORBAN? IO DIALOGO CON TUTTI, NON SARÀ MAI D’ACCORDO CON L’IDEA CHE L’UE SIA UN SALOTTO RADICAL CHIC” - POI BOCCIA TAJANI COME PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE (UNA PROVOCAZIONE DEL PPE): “CHI PARTE DAI NOMI VUOLE RIPROPORRE UN INCIUCIONE…”

MELONI, MEGLIO RAFFORZARE DIFESA KIEV CHE COLPIRE IN RUSSIA

(ANSA) - "Non dimentichiamo che oggi c'è una recrudescenza da parte della Russia nel colpire direttamente la popolazione civile. Il dibattito nasce dal fatto che ci si interroga se colpire le zone" in Russia "da dove vengono quegli attacchi. Credo non sia necessario, è meglio rafforzare la capacità di dotare l'Ucraina di sistemi efficaci di difesa anti-area, un lavoro fatto anche dall'Italia con i Samp-T, senza rischiare un'escalation fuori controllo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un forum di Corriere Tv.

UE: MELONI, 'ITALIANO ALLA GUIDA? CHI PARTE DA NOMI VUOLE RIPROPORRE INCIUCIONE'

(Adnkronos) - Un italiano alla guida dell'Ue? "Io ho le mie idee ma non parto dal candidato, parto dalla maggioranza, la politica la fa la maggioranza. Se si parte dal candidato è per tentare di ricostruire il sistema dell'inciucione, della maggioranza arcobaleno, provo a costruire una maggioranza differente, poi parleremo anche del presidente della commissione". Così la premier Giorgia Meloni intervistata per la serie 'Italia. Europa, le interviste del Corriere', online sul corriee.it.

"Fa sempre sorridere che si pensi di poter decidere chi farà cosa prima che i cittadini abbiano votato - aggiunge -, il ruolo che avrà l'Italia dipenderà dai risultati delle elezioni, dalla forza che avrebbe il governo e di quello che accadrà negli altri paesi".

GIUSTIZIA: MELONI, 'NON TEMO CHI VUOL COMBATTERMI PER MANTENERE STATUS QUO'

(Adnkronos) - "Mi spiace qualcuno la veda come una vendetta, ma io non sono per la conservazione e lasciare le cose che non funzionano come stanno, non ho paura di chi vuole combattermi per mantenere lo status quo né tantomeno resto per scaldare la sedia". Così la premier Giorgia Meloni intervistata per la serie 'Italia. Europa, le interviste del Corriere', online sul corriere.it, risponde a chi le chiede della riforma della giustizia varata oggi.

EUROPEE: MELONI, 'LE PEN INTERESSANTE, SINISTRA TEME MAGGIORANZE ALTERNATIVE'

(Adnkronos) - "Marine Le Pen sta facendo un percorso interessante, su alcuni dossier ci siamo trovate sullo stesso fronte già in questa legislatura. Su molti dossier si sono già create maggioranze alternative ed è per questo la sinistra è così nervosa". Così la premier Giorgia Meloni intervistata per la serie 'Italia. Europa, le interviste del Corriere', online sul corriere.it.

MELONI, ORBAN? PARLO CON TUTTI, SBAGLIA CHI LAVORA PER DIVIDERE

(ANSA) - "Io dialogo con tutti, non sono probabilmente completamente d'accordo con nessuno con cui parlo, ma non sarò mai d'accordo con l'idea che la Ue sia un club, un salotto radical chic penso che in un tempo come questo chi lavora per dividere faccia un errore strategico fondamentale, ha molto più senso chi lavora per cercare le sintesi". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Corriere.it .

MELONI, IN UE NON FACCIO CHEERLEADER, IO DALLA PARTE DELL'ITALIA

(ANSA) - "Mi pare che i temi europei si affrontino sempre un po' come se fossimo delle tifoserie, non è che faccio la cheerleader, dicono 'stai con quello o con quell'altro'. Io sto dalla parte dell'Italia, di tutto il resto mi interessa poco". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un forum di Corriere Tv, parlando delle alleanze europee.

MELONI, PER ME L'EVASIONE È TUTTA INTOLLERABILE

(ANSA) - "Per me l'evasione è tutta intollerabile, e il governo la persegue tutta, è dimostrato dai fatti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un forum di Corriere Tv, rispondendo alla domanda di un lettore.

"Ricordo al lettore nel 2023 l'Italia ha registrato il record storico nel recupero dei proventi dalla lotta all'evasione fiscale, 25 miliardi di euro recuperati, 4,5 in più, e si arriva a 31 miliardi se si considerano i recuperi dell'Agenzia delle entrate per conto di altri - ha aggiunto -. Questo governo ha fatto più degli altri. Bisogna distinguere l'evasore da chi non vuole evadere ma sta in difficoltà. Serve un Fisco capace di dialogare con il cittadino e scendere nel merito dei singoli casi. È quello che abbiamo fatto con la riforma fiscale".

ITALIA E VISEGRAD - VIGNETTA BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA