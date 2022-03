“MARIUPOL AVEVA MEZZO MILIONE DI ABITANTI, IMMAGINATE GENOVA COMPLETAMENTE DISTRUTTA” - IL DISCORSO DI ZELENSKY ALLA CAMERA DEI DEPUTATI: “L'UCRAINA È IL CANCELLO PER L'ESERCITO RUSSO, LORO VOGLIONO ENTRARE IN EUROPA, MA LA BARBARIE NON DEVE ENTRARE" - "GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO, MA CI VOGLIONO SANZIONI PIÙ DURE, CONTRO LE NAVI RUSSE, CONTRO CHIUNQUE HA POTERE DECISIONALE. DOVETE FERMARE LA CRISI ALIMENTARE E LE UCCISIONI, LA GUERRA DEVE FINIRE AL PIÙ PRESTO" - NESSUN RIFERIMENTO ALLA NO-FLY ZONE: FORSE SI È RASSEGNATO ANCHE LUI? - VIDEO LIVE: IL GOVERNO È AL COMPLETO, IL PARLAMENTO NO…

Ucraina:Fico a Zelensky,ci dica come possiamo contribuire a pace

(ANSA) - "Ora, Presidente Zelensky, ascolteremo dalla sua voce qual è l'attuale situazione nel suo Paese, quali sono le prospettive di negoziato, quale contributo può dare l'Italia, insieme ai suoi partner atlantici ed europei, per favorire il ristabilimento della pace". Così il Presidente della Camera, Roberto Fico, chiudendo il suo intervento a Montecitorio.

Casellati, vicinanza e ammirazione per popolo ucraino

(ANSA) - "Le esprimo insieme al saluto del Senato sentimenti di vicinanza e di profonda e ammirazione per il coraggio del popolo ucraino". Così il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, parlando a Montecitorio prima del presidente ucraino Zelensky.

Ucraina: a Montecitorio non c'è tutto esaurito

(ANSA) - Nell'Aula di Montecitorio non si registra il tutto esaurito all'incontro del Parlamento con il presidente ucraino Zelensky. Malgrado siano stati invitati deputati e senatori, in Aula ci sono degli scranni liberi e le tribune, tranne quella della stampa, sono piuttosto vuote. Al completo i banchi del governo.

Ucraina: al via incontro Parlamento italiano con Zelensky

(ANSA) - A via nell'Aula di Montecitorio l'incontro del Parlamento italiano con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Alla presidenza ci sono i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati.

Il governo è al completo, con il presidente del Consiglio Mario Draghi che prenderà dopo l'intervento di Zelensky, proiettato sugli schermi laterali dell'Emiciclo. Presenti Enrico Letta, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Matteo Renzi. In Aula ci sono quattro parlamentari che indossano una mise giallo-blu, i colori della bandiera ucraina: tra loro si riconosce la senatrice Julia Unterberger del gruppo per le Autonomie. Zelenski parla con addosso una camicia grigioverde e la bandiera ucraina a lato. In Aula viene diffusa la traduzione.

Zelensky, da Papa Francesco parole molto importanti

(ANSA) - "Caro popolo italiano, oggi ho parlato con sua Santità Papa Francesco e lui ha detto parole molto importanti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videocollegamento con il Parlamento italiano

Zelensky, il nostro popolo è diventato l'esercito

(ANSA) - A papa Francesco "io ho risposto che il nostro popolo è diventato l'esercito". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videocollegamento con il Parlamento italiano, ricordando quanto l'Ucraina ha visto il "male che porta il nemico, quanta devastazione lascia a quanto spargimento di sangue".

Zelensky, Mariupol come Genova, immaginatevela distrutta

(ANSA) - "L'invasione russa sta distruggendo le famiglie, la guerra continua a devastare citta ucraine, alcune sono completamente distrutte come Mariupol, che aveva mezzo milione di abitanti, è come Genova, immaginate Genova completamente bruciata". Così il presidente ucraina Volodymyr Zelensky in collegamento con la Camera dei deputati.

Zelensky, 117 bambini uccisi, i morti nelle fosse comuni

(ANSA) - "Una settimana fa ho parlato ad un incontro a Firenze, ho chiesto a tutti gli italiani di portare il numero 79, che era il numero di bambini uccisi, ora sono ora 117, a causa del procrastinarsi della guerra. Con la pressione russa ci sono migliaia di feriti, centinaia di migliaia di vite distrutte, di case abbandonate, i morti nelle fosse comuni e nei parchi". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento con la Camera dei deputati.

Zelensky, Kiev come Roma, deve vivere nella pace

(ANSA) - "Dopo tutta la tragedia vissuta, ora Kiev ha bisogno di vivere nella pace, una pace continua, eterna, come deve averla Roma e qualunque città del nostro mondo. Ma a Kiev ogni giorno si sentono le sirene e cadono le bombe e i missili". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videocollegamento con il Parlamento italiano.

Zelensky, 27 giorni di guerra, servono altre sanzioni

(ANSA) - "Gli ucraini sono stati vicini a voi durante la pandemia, noi abbiamo inviato medici e gli italiani ci hanno aiutati durante l'alluvione. Noi apprezziamo moltissimo ma l'invasione dura da 27 giorni, quasi un mese: abbiamo bisogno di altre sanzioni, altre pressioni". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videocollegamento con il Parlamento italiano.

Zelensky, Ucraina è cancello, barbarie non entri in Ue

(ANSA) - "L'Ucraina è il cancello per l'esercito russo e loro vogliono entrare in Europa, ma la barbarie non deve entrare". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videocollegamento con il Parlamento italiano.

