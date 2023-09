“MARTA FASCINA, BASTA LACRIME. ORA TORNA IN AULA”. IN FORZA ITALIA SI INTERROGANO SULLE PAROLE DI PAOLO BERLUSCONI: CONSIGLIO O RIMPROVERO? È UN MESSAGGIO DELLA FAMIGLIA ALLA COMPAGNA DEGLI ULTIMI 3 ANNI DI VITA DEL CAV? CHI È ANDATO A TROVARLA GIURA CHE NON ESISTE ALCUNA TENSIONE (“MARTA VEDE SPESSO I FIGLI, COME GLI AMICI DI VECCHIA DATA DEL CAVALIERE”), E CHE NON C'È ALCUN PROBLEMA NEMMENO SULLA SUA PERMANENZA AD ARCORE, TANTOMENO RISPETTO AGLI ACCORDI EREDITARI...

Paola Di Caro per il Corriere della Sera - Estratti

paolo berlusconi luigi berlusconi marta fascina in prima fila alessandro sorte e stefano benigni

Gli amici cari, ma anche chi non le è particolarmente vicino, pensano che Paolo Berlusconi ha detto quello che avrebbe detto un padre alla figlia: non struggerti, non lasciarti andare, sei giovane, ricomincia a vivere. Che insomma non abbia voluto rimproverarla, non criticarla, tantomeno farle sentire il peso della sua presenza nella villa di famiglia di Arcore.

E però, il giorno dopo, l'appello a Marta Fascina del fratello di Berlusconi — lanciato durante la presentazione della candidatura alle suppletive di Monza di Adriano Galliani — fa ancora discutere nel partito, dove si è attivato un giro di telefonate per capirne il senso e portata. «Silvio c'è. Ci ha momentaneamente lasciato, ma c'è sempre. Basta con le lacrime, l'ho detto anche a Marta, che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto ma soprattutto un suo dovere. Dobbiamo essere sereni e addirittura felici, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, amarlo e viverlo», le parole di Paolo Berlusconi.

marta fascina allo stadio di monza

È un messaggio della famiglia alla compagna degli ultimi tre anni di vita del Cavaliere? Un invito ad evitare di «ostentare» un lutto prolungato che potrebbe perfino danneggiare il partito, vista appunto l'assenza prolungata dai lavori dell'Aula? È vero infatti che la giovane deputata ha il minor numero di presenze in assoluto dopo Umberto Bossi. E se si capisce come sia mancata da Montecitorio per stare con il compagno fino alla fine, oggi il suo chiudersi ancora all'interno dei muri di villa San Martino può sembrare eccessivo.

(…) Chi è andato a trovarla giura che non esiste alcuna tensione con la famiglia Berlusconi, che anzi «Marta vede spesso i figli, come gli amici di vecchia data del Cavaliere», e che non c'è alcun problema nemmeno sulla sua permanenza ad Arcore, dove spesso si ferma anche il papà, e tantomeno rispetto agli accordi ereditari.

meme marta fascina by osho

Però Fascina non riprende la sua attività, e sembra ferma nel tempo: «È veramente inconsolabile — confermano gli amici —, è in estrema sofferenza. Non riesce a riprendere una routine, nonostante un po' tutti noi le diciamo che Silvio vorrebbe che lei tornasse a vivere». L'obiezione comunque sembra ovvia: può una giovane di soli 33 anni non riuscire ad elaborare in nessun modo il lutto di un compagno, pur amato, di oltre 50 anni più anziano? Non era preparata alla sua morte? «Ognuno vive l'amore e il lutto a modo suo», è la risposta, «d'altronde quale vantaggio avrebbe mai a risparmiare di scena così? Quando se la sentirà, tornerà all'attività politica». Nel partito non sembra però un problema. Anche i cosiddetti «fasciniani» continuano a muoversi accanto al leader Tajani. Nel futuro si vedrà.

MARINA BERLUSCONI FASCINA marina berlusconi marta fascina BARBARA PIER SILVIO MARINA BERLUSCONI - MARTA FASCINA AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

PAOLO E SILVIO BERLUSCONI