25 lug 2022 14:27

“MARYSTAR” IN “AZIONE”! – MARIA STELLA GELMINI, DOPO AVER ABBANDONATO FORZA ITALIA, SCRIVE A CALENDA VIA TWITTER: “HO LETTO IL MANIFESTO DI AZIONE. È L’AGENDA DRAGHI ED È QUELLO CHE SERVE ALL’ITALIA. IO CI SONO, VEDIAMOCI!” – CARLETTO GODE: PUNTA A RACCATTARE TUTTI I TRANSFUGHI DEL PARTITO DI BERLUSCONI PER DIVENTARE IL PIVOT DEL CENTRO VERSO DESTRA (BISOGNA VEDERE SE RIESCONO A PORTARSI DIETRO ANCHE QUALCHE ELETTORE…)