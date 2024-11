18 nov 2024 20:00

“MATT GAETZ HA PARTECIPATO AD ALMENO DIECI ORGE” (E NON CI HA MAI INVITATO) - DUE DONNE ACCUSANO L’UOMO CHE TRUMP VUOLE PIAZZARE COME SEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA DI AVER PARTECIPATO A FESTINI A LUCI ROSSE: “SI FACEVA SESSO DI GRUPPO E VENIVANO CONSUMATE DROGHE PESANTI'' – UNA DELLE DUE HA RACCONTATO DI AVER VISTO GAETZ FARE SESSO CON UNA MINORENNE CONTRO UN TAVOLO DA GIOCO – NON È LA PRIMA VOLTA CHE GAETZ FINISCE IN UNO SCANDALO A SFONDO SESSUALE: NEL 2020 FU ACCUSATO DI AVER PAGATO UNA 17ENNE PER FARE SESSO - I PM SI RIFIUTANO DI PERSEGUIRLO E…