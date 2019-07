“MATTARELLA NON VUOLE MANDARCI AL VOTO” – LA LEGHISTA MARA BIZZOTTO AD “AGORÀ ESTATE” RIVELA IL SEGRETO DI PULCINELLA: “IL CAPO DELLO STATO NON VUOLE ELEZIONI ANTICIPATE. TRA UN PAIO D’ANNI C’È LA VOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E CON UN PARLAMENTO CON LA LEGA AL 43% FORSE SI ELEGGEREBBE UN CAPO DELLO STATO DIVERSO” – VIDEO

MARA BIZZOTTO AD AGORA' - NON SI ANDRA' A ELEZIONI, MATTARELLA NON VUOLE

Da www.liberoquotidiano.it

mara bizzotto agora' estate 1

"Se il Movimento 5 Stelle ha il coraggio di rispettare il contratto, si andrà avanti", premette la leghista Mara Bizzotto, ospite di Agorà Estate su Raitre. Poi sgancia la bomba sul governo giallo-verde. "Dico sommessamente che non si andrà alle elezioni anticipate perché Sergio Mattarella non vuole mandarci al voto perché tra un paio d'anni c'è la votazione del presidente della Repubblica e con un Parlamento con la Lega al 43 per cento forse si eleggerebbe un capo dello Stato diverso da quello che abbiamo avuto in questi anni".

CONTE SALVINI DI MAIO MOAVERO MATTARELLA sergio mattarella CONTE E MATTARELLA mara bizzotto agora' estate 3 sergio mattarella sergio mattarella giuseppe conte Mara Bizzotto mara bizzotto agora' estate SERGIO MATTARELLA IN SVEZIA mara bizzotto agora' estate 2