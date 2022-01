“MATTARELLA SARÀ DESTINATO A PENTIRSI DI AVER ACCETTATO IL BIS” - VITTORIO FELTRI: “TRA UN ANNETTO GLI ITALIANI SARANNO CHIAMATI ALLE URNE PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO. SARÀ UN CASINO INFERNALE CHE MATTARELLA, IL REDIVIVO, DOVRÀ AFFRONTARE CON POCHE SPERANZE DI RISOLVERLO” - “NON DICO CHE AL CAPO DELLO STATO SALTERANNO I NERVI, MA DOVRÀ ABUSARE DI CAMOMILLA PER NON MANDARE TUTTI AL DIAVOLO. IL RIMPASTO È ALLE PORTE E SERGIO DOVRÀ IMPAZZIRE PER RIUSCIRE A DARE UN GOVERNO A TUTTI NOI, POSTO CHE DRAGHI NEL BORDELLO GENERALE NON VORRÀ CAMBIERÀ MESTIERE…”

VITTORIO FELTRI

Vittorio Feltri per "Libero quotidiano"

Tra qualche giorno, esauriti i festeggiamenti per la rielezione applaudita di Sergio Mattarella, confermato padrone del Quirinale con una votazione effettuata all'insegna della disperazione, cominceranno presto le grane per il presidente. Il quale prima o poi, comunque presto, sarà destinato a pentirsi di aver accettato il bis.

mario draghi sergio mattarella

La nostra impressione è che Draghi ne abbia le tasche piene dei partiti che costituiscono la sua maggioranza. Ma su questo punto potremmo sbagliarci, voltiamo pagina. Mettiamo pure che il premier riveli di essere dotato di una grande resistenza alla imbecillità conclamata dei partiti. Rimane il fatto che tra un annetto gli italiani saranno chiamati alle urne per il rinnovo del parlamento.

giuseppe conte matteo salvini meme

Quale sarà il risultato della consultazione? Il Pd non cresce neanche se lo annaffi, il M5S ha già un piede nella fossa e se Conte va avanti così, con la complicità di Grillo, presto troverà la pace eterna e una degna sepoltura, Forza Italia è già una debolezza, solo Fratelli d'Italia sembra avviato ad irrobustirsi ulteriormente grazie a una opposizione condotta con giudizio.

meme su sergio mattarella 28

Sic stantibus rebus è difficile immaginare una coalizione di governo in grado di essere tale e di poter reggere un esecutivo. Tra l'altro rammentiamo a Mattarella che il numero dei deputati e dei senatori, per effetto di una legge idiota voluta dai suicidi pentastellati, diminuirà sensibilmente per cui molti rappresentanti del popolo rimarranno disoccupati, pertanto saranno votazioni all'ultimo sangue. Si dà il caso che non siamo in grado di intuire quale esito sortirà dalla conta dei suffragi.

meme su sergio mattarella 5

Ci sarà da ridere per noi se quello della Meloni sarà il gruppo che otterrà una massa di preferenze tale da renderlo il primo nel Paese. Ovviamente la supremazia della destra non basterà a formare la maggioranza, servirà che Giorgia riesca ad allearsi con altri partiti per gestire il potere.

Quali? Difficile immaginarlo. Quindi sarà un casino infernale che Mattarella, il redivivo, dovrà affrontare con poche speranze di risolverlo. Non dico che al capo dello Stato salteranno i nervi, ma dovrà abusare di camomilla per stare calmo e non mandare tutti al diavolo. Il rimpasto velenoso è alle porte e sono sicuro che Sergio si pentirà di aver accettato la conferma al Colle, perché dovrà impazzire per riuscire a dare un governo a tutti noi, posto che Draghi nel bordello generale non ci vorrà stare e cambierà mestiere.

MATTEO SALVINI ENRICO LETTA MEME

Voi direte che sono pessimista, in realtà sono realista e scommetto che i prossimi sette annidi vita politica faranno capire a Mattarella che non doveva insistere a rimanere in un Palazzo nel frattempo trasformatosi in un luogo di dannazione, un purgatorio in cui si scontano peccati anche di presunzione.

vittorio feltri 2 giorgia meloni matteo salvini antonio tajani VITTORIO FELTRI la donna candidata da salvini e conte MELONI SALVINI TAJANI MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI foto di gruppo del centrodestra presentazione rosa dei nomi per il quirinale meme su sergio mattarella 23 meme su sergio mattarella 29 meme su sergio mattarella 4 meme su sergio mattarella 22 meme su sergio mattarella 13 meme su sergio mattarella 9 meme su sergio mattarella 14 meme su sergio mattarella 12 meme su sergio mattarella 8 meme su sergio mattarella 10 meme su sergio mattarella 11 meme su sergio mattarella 15 MATTARELLA BIS BY GIANNELLI meme su sergio mattarella 17 vittorio feltri meme su sergio mattarella 16 VITTORIO FELTRI