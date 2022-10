11 ott 2022 10:50

“PER ME È SICURAMENTE LA FINE” – IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, ROBERTO CINGOLANI, STOPPA DEFINITIVAMENTE CHI LO TIRA IN BALLO PER UN POSTO NEL GOVERNO MELONI: “PENSO CHE CI SIA UN TEMPO PER I TECNICI E UN TEMPO, CHE CREDO SIA GIUNTO, IN CUI IL PARLAMENTO SI DEBBA RIAPPROPRIARE DELLE SUE PREROGATIVE E FARE LE SUE SCELTE POLITICHE. IO CREDO DI AVER FATTO QUELLO CHE POTEVO, CE L'HO MESSA TUTTA….”