Da "La Zanzara - Radio24"

Il noto fotografo Oliviero Toscani ha attaccato la leader di Fratelli d’Italia ai microfoni de La Zanzara su Radio 24: “Ha detto cose di una ideologia violenta. E’ razzista? Sicuro, lei è fascista. Non che arriva col fez e la camicia nera, va messo in rapporto al tempo in cui viviamo. E’ una mentalità fascista”

Sul ballottaggio a Verona tra Damiano Tommasi e Federico Sboarina ha aggiunto: “Tommasi è un grande uomo, una fortuna ad avere uno come lui. Tosi è li da vent’anni, Sboarina non va bene. Se ne vada con le Meloni in Spagna e lascino la gente civile a vivere civilmente. Porterei anche il mio cane a votare Tommasi, almeno diamo due voti”

