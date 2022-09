“LA MELONI? VIOLENTA E POCO DONNA. È INCREDIBILE CHE PARLI COME UN UOMO DEL 1922, QUESTO È IL PROBLEMA” - ELODIE LE CANTA ALLA "DUCETTA" E POI FINGE DI SMARCARSI: "MAI VOTATO PD. TUTTI MI VOGLIONO ETICHETTARE. SE CI FOSSE UN CANDIDATO DI DESTRA CON IDEE INTERESSANTI LO VOTEREI PURE. LA PRIMA PREMIER DONNA? SICURAMENTE E' UNA BUONA COSA, PERO'..."

Elodie di nuovo contro Giorgia Meloni. La cantante, ex allieva di Amici, sembra non perdere occasione per puntare il dito contro la leader di Fratelli d'Italia, spesso incalzata dalle domande dei giornalisti. È quello che è successo al Festival del Cinema di Venezia, a cui l'artista ha partecipato ieri. La cantante, stando a quanto riporta il Giornale, avrebbe detto: "È incredibile che una donna parli come un uomo del 1922, questo è il problema. Una donna, una madre, dovrebbe avere un'attenzione per i diritti e dovrebbe capire che ci sono da sempre situazioni complesse dal punto di vista femminile. È incredibile come sia violenta e come sia poco donna".

Elodie avrebbe fatto questa dichiarazione rispondendo a un giornalista che le chiedeva un parere sulle parole di Hillary Clinton pochi giorni fa. L'ex segretario di Stato americano, infatti, parlando della leader di FdI aveva detto: "L'elezione della prima premier in un Paese rappresenta sempre una rottura col passato, ed è sicuramente una buona cosa. Però poi, come per ogni leader, donna o uomo, deve essere giudicata per quello che fa. Non sono mai stata d'accordo con Margaret Thatcher, ma ho ammirato la sua determinazione. Chiaramente poi si votano le idee".

La cantante, inoltre, ha aggiunto: "Sono una cittadina e in quanto tale mi interesso di politica e credo poi che ci sia un un livello nella tutela dei diritti sotto il quale non si deve mai andare. Se ci fosse un candidato di destra con idee interessanti lo voterei pure e confesso che, ad esempio, non ho mai votato Pd. Il fatto è che tutti mi vogliono etichettare". Infine, sul fronte dei diritti Lgtb, di cui è da sempre sostenitrice, ha dichiarato: "Si sono fatti molti passi avanti. Oggi anche in terza elementare si parla di 'fluidità', certo è inevitabile che ci sarà sempre chi è contro".

