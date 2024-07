“MERITAVO LA RIELEZIONE MA IN BALLO C’È LA DEMOCRAZIA” - BIDEN SI LEVA I MACIGNI DAI MOCASSINI NEL DISCORSO PER SPIEGARE IL RITIRO DALLA CORSA PRESIDENZIALE USA. NON UN CENNO AI PROBLEMI DI SALUTE MA UN CHIARO RIFERIMENTO ALLE DIVISIONI DEM SUL SUO NOME: “DEVO UNIRE IL MIO PARTITO. KAMALA HARRIS E' UNA TOSTA” - TRUMP RIBATTE: “IL CORROTTO BIDEN HA LASCIATO PERCHÉ STAVA PERDENDO. NON SONO CAMBIATO DOPO L’ATTENTATO, NON SARÒ GENTILE. KAMALA? DISTRUGGERÀ IL NOSTRO PAESE. E’ UNA BUGIARDA, PEGGIO DI BIDEN" - OBAMA RENDE MERITO A "SLEEPY JOE" MA CONTINUA A TACERE SUL PASSAGGIO DI TESTIMONE CON LA HARRIS... - VIDEO

Da repubblica.it

Trump: “Il discorso del corrotto Biden brutto e a malapena comprensibile”

discorso sul ritiro di joe biden

Non si fa attendere il commento, con i soliti toni sopra le righe, di Donald Trump del discorso di Joe Biden. In un post sul social Truth, il candidato repubblicano alla Casa Bianca scrive: "Il discorso del corrotto Joe Biden nello Studio Ovale era a malapena comprensibile, e così brutto!". E ancora, scritto a caratteri tutti maiuscoli: "Il corrotto Joe Biden e la bugiarda Kamala Harris sono un grande imbarazzo per l'America, non c'è mai stato un momento come questo".

Obama ringrazia Biden: “La sua vita al servizio dei cittadini”

Barack Obama rende merito a Joe Biden per la sua vita al servizio dei cittadini americani, "missione è più grande di chiunque di noi". Nessuna indicazione invece quanto al passaggio di testimone con Kamala Harris.

IL DISCORSO DI BIDEN

Paolo Mastrolilli per repubblica.it - Estratti

joe jill biden

New York - "Adoro questo incarico, essere il vostro presidente è stato l'onore della mia vita. Però è in ballo la democrazia e la strada migliore è passare la torcia alle nuove generazioni". Sono le parole con cui Joe Biden ha spiegato ieri sera agli americani perché ha deciso di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Il motivo è la minaccia che il ritorno di Donald Trump nello Studio Ovale pone per la sopravvivenza della repubblica, e per evitarlo ha ceduto la mano alla vice Kamala Harris, che è "esperta, tosta e capace".

Ora la decisione sul futuro degli Stati Uniti passa agli elettori, ma è importante che tengano presente cosa sarà in gioco nel voto del 5 novembre. Per sottolineare questo punto cruciale, Biden ha preso in prestito le parole di Benjamin Franklin: "Quando gli chiesero che forma di governo avevano scelto i padri fondatori dopo l’indipendenza, rispose così: una repubblica, se saprete conservarla". Se saprete conservarla, a partire dalle prossime elezioni, quando il candidato repubblicano sarà un ex presidente che ha definito "patrioti" gli assalitori del Congresso il 6 gennaio 2020.

Parlando alla nazione in diretta televisiva dallo Studio Ovale della Casa Bianca, Biden ha detto che servirla è stata la missione della sua vita: (...) niente, niente, può ostacolare il salvataggio della nostra democrazia, e questo include l'ambizione personale". Perciò ha deciso di fare un passo indietro, non per motivi di salute: "Devo unire il mio partito. E’ tempo e luogo per voci più giovani". La decisione finale però spetta agli elettori, non ai leader dei partiti: "L'America deve scegliere tra speranza e odio".

Lui la sua scelta l’ha già fatta: "Kamala Harris è esperta, tosta e capace". Ora tocca agli americani compiere la propria, tenendo presente però che quelle del 5 novembre non saranno elezioni normali, perché potrebbero anche essere le ultime davvero democratiche.

Quanto la suo futuro, Biden ha ribadito che intende completare il suo mandato: "Nei prossimi sei mesi mi concentrerò sul mio lavoro di presidente. Ciò significa che continuerò a ridurre i costi per le famiglie che lavorano duramente e far crescere la nostra economia. Continuerò a difendere le nostre libertà personali e i nostri diritti civili, dal diritto di voto al diritto di scelta. Continuerò ad aiutare l’Ucraina a difendersi e cercherò di mettere fine alla guerra a Gaza".

JOE E JILL BIDEN - MEME BY OSHO

Donald Trump, impegnato in un comizio in North Carolina, ha già dimenticato la promessa di abbassare i toni e puntare a unificare l’America, dopo l’attentato di Butler: "Dicevano che qualcosa è cambiato in me, che sono diventato più gentile. Ma se non vi dispiace, non sarò gentile". Quindi ha affondato i colpi, confermando l’allarme lanciato da Biden: "Tre giorni fa abbiamo sconfitto il peggior presidente della storia: ha lasciato perché stava perdendo. Ora abbiamo una nuova vittima da battere, la più incompetente vicepresidente della storia".

DONALD TRUMP

Quindi ha aggiunto che Kamala Harris "distruggerà il nostro Paese. E’ una bugiarda, peggio di Joe Biden". I repubblicani accusano i democratici di aver mentito agli americani sulle condizioni di salute del presidente e di aver violato le regole basilari della democrazia con la sua sostituzione. I democratici rispondono che il cambio è stato deciso da Biden per le ragioni che ha spiegato, e il processo è stato democratico perché la decisione finale verrà affidata al voto dei delegati alla Convention di Chicago. La scelta di Joe è stata quindi eroica e generosa, perché ha messo l’interesse degli Stati Uniti davanti alle ambizioni personali. Il giudizio finale toccherà agli elettori il 5 novembre.

il primo discorso di kamala harris dopo il passo indietro di joe biden 2 joe biden barack obama joe biden barack obama il primo discorso di kamala harris dopo il passo indietro di joe biden 5 harris biden il primo discorso di kamala harris dopo il passo indietro di joe biden 3 JOE BIDEN CANDIDATURA 1987