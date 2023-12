giorgia meloni contro il mes

MES: MELONI, PRONTI A RESPINGERE NUOVO TENTATIVO

(ANSA) - ROMA, 23 FEB 2022 - "Il Ministro Franco ha annunciato che il Governo e' intenzionato a riesumare la ratifica della riforma del Trattato del Mes, contro la quale piu' volte questo Parlamento si e' pronunciato in modo contrario. Noi non abbiamo cambiato idea: siamo pronti a respingere con tutte le nostre forze questo ennesimo tentativo di riforma di un Trattato che non fa gli interessi dell'Italia". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

MES: MELONI, E' L' ANTICAMERA DELLA 'CURA' GRECA

(ANSA) - ROMA, 09 DIC 2020 - "Questa riforma del Mes e' l'anticamera della 'cura' greca. Io sono una patriota e voglio che rimanga agli atti che avevo avvertito: si sta materializzando l'antico volere tedesco, quello di farci pagare il debito con il risparmio privato". Cosi' la leader di FdI Giorga Meloni a Stasera Italia su Rete 4. Per Meloni "siccome anche il Mes sanitario ha le condizionalita' succedera' che se accediamo al Mes sanitario, poi scatteranno le condizionalita' ".

MES: MELONI, DA UE LOGICA RICATTATORIA DA STROZZINI

(ANSA) - ROMA, 09 DIC 2020- "Prima ci ricattavano con lo spread, ora nel darci i soldi contro il virus: questa e' una logica da strozzino, la stessa che stanno applicando con Polonia e Ungheria". Lo afferma la leader di FdI, Giorgia Meloni, intervenendo nell'aula di Montecitorio. "Quanto e' schifoso se non ti pieghi al diktat non ti do i soldi per i tuoi malati: nemmeno in guerra si bombardano gli ospedali", aggiunge. "Si fa cosi' con le colonie, ma nelle colonie ci sono i patrioti".

QUANDO GIORGIA MELONI ERA CONTRARIA AL MES - 2

MES: MELONI,DOMANI IN GIOCO NON GOVERNO MA LIBERTA' D'ITALIA

(ANSA) - ROMA, 08 DIC 2020- "Spero che domani tutti i parlamentari, di qualsiasi formazione o schieramento, votino davvero secondo coscienza in merito alla riforma del Mes. Qui non c'e' in gioco la sorte del Governo, dei ministri o dei parlamentari attaccati alla poltrona, la posta e' molto piu' alta: ad essere in gioco e' la liberta' dell'Italia. NO MES". Lo scrive su Facebook la leader di FdI, Giorgia Meloni.

MES: MELONI, CON RIFORMA DIVENTA SALVA-BANCHE

(ANSA) - ROMA, 05 DIC 2020 - "Noi siamo contro questa riforma che trasforma il Mes da fondo salva stati a salva banche. Poi siamo contro il Mes perche' non e' vero che e' senza condizionalita' ". Cosi' il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervenendo al programma-evento "SKYTG24 LIVE IN"

MES. MELONI, CONTRO RIFORMA OPPOSIZIONE GRANITICA

(ANSA) - ROMA, 03 DIC 2020 - "Sulla riforma del fondo Salva Stati mi pare che l'opposizione sia granitica e ne sono molto contenta: e' un'opposizione patriottica che difende l'interesse nazionale italiano. Non possiamo dire la stessa cosa di una maggioranza abituata a difendere l'interesse personale di chi ne fa parte e che su queste materie non e' mai in grado di anteporre l'interesse degli italiani a quello dei partiti". Cosi' la leader di FdI, Giorgia Meloni ai microfoni del Tg2. (ANSA).

MES:MELONI,FONDO SALVA STATI DIVENTA 'SALVA BANCHE TEDESCHE'

(ANSA) - ROMA, 01 DEC 2020 - "Scavalcando con imbarazzante disinvoltura il Parlamento italiano, all'eurogruppo di ieri il Governo con il ministro Roberto Gualtieri ha dato l'ok dell'Italia alla riforma del Mes, il famigerato fondo "salva Stati" che ora diventa fondo "salva banche tedesche" (coi soldi di tutti).

È normale che il Parlamento venga sistematicamente umiliato e scavalcato da questo incredibile governo? Ai presidenti di Camera e Senato va bene cosi' ? Certo non va bene a noi che contro questo schifo deciso sulla pelle degli italiani daremo battaglia.Appena un anno fa Luigi Di Maio, in qualita' di ministro degli Esteri, faceva intendere che mai avrebbe firmato la modifica al trattato. Luigi, ma come fai a guardarti allo specchio?". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

MES: MELONI, ATTO DI SOTTOMISSIONE A ISTITUZIONI UE

(ANSA) - ROMA, 25 NOV 2020 - "Se nessuno chiede il Mes allora credo che ci sia un motivo: Si tratta di un atto di sottomissione alle istituzioni Ue". Cosi' la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a SkyTg24.

MES: MELONI, QUEI 36 MLD CONVIENE PRENDERLI SUL MERCATO

(ANSA) - ROMA, 03 NOV 2020 - "Sul Mes non c'e' un ripensamento, e non e' una posizione ideologica. Di fronte alla politica monetaria della Bce non conviene: con la Bce che compra titoli di Stato e consente interessi negativi, quegli stessi 36 miliardi conviene prenderli sul mercato, perche' costano di meno e non c'e' il rischio di condizionalita' ".Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, a 'Stasera Italia', su Rete 4. (ANSA).

MES:MELONI, GOVERNO ACCEDERA' MA LO DIRA' DOPO ELEZIONI

(ANSA) - BARI, 17 SET 2020 - "La maggioranza di Governo accedera' al Mes ma lo diranno dopo le elezioni perche' altrimenti si rischia una ulteriore fibrillazione all'interno della maggioranza". Lo ha sostenuto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine di una conferenza stampa svolta a Bari assieme a Raffaele Fitto, candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Puglia. (ANSA).

RECOVERY FUND: MELONI, RISCHIO RITARDI, NO AL MES

(ANSA) - PESARO, 06 SET 2020 - "No ai soldi del Mes, si' a quelli del Recovery fund. Ma che rischiano di arrivare in ritardo, quando ormai le imprese che ne avevano bisogno saranno morte": cosi' Giorgia Meloni, presidente di Fdi, oggi a Pesaro parlando con i giornalisti. "Le risorse che arriveranno - ha aggiunto - dovranno essere spese su grandi investimenti e infrastrutture strategiche". "La piu' grande colpa dell'attuale governo - ha detto ancora Meloni - e' di aver pensato di dilapidare oltre 100 miliardi di euro in mille rivoli e in decine di bonus inutili che non producono assolutamente nulla". "Ci attende invece una grande sfida, sia in termini di infrastrutture viarie che digitali", ha sottolineato la leader di Fratelli d'Italia.

UE: MELONI, IL MES E' UN ATTO DI SOTTOMISSIONE

(ANSA) - ROMA, 15 LUG 2020 - "Quello che lei si trova a maneggiare per capriccio della storia e' il destino dell'Italia e in parte dell'Europa. Abbiamo provato a darle buoni consigli e abbiamo avuto ragione molte volte perche' raccontiamo le cose per quello che sono. Non sono d'accordo con quello che dice: i fondi europei sono in alto mare". Cosi' il presidente di FdI Giorgia Meloni in Aula alla Camera sulle comunicazioni del premier in vista del Consiglio Ue.

"La Germania - prosegue - ha svestito i panni del poliziotto cattivo ma ora si riprende il boccino del controllo ..voi lo avete capito? E intende approvare questa follia? Io sul Mes non ho cambiato idea e annunciamo voto contrario sulla risoluzione del collega Magi. Il fondo Salva Stati e' un atto di sottomissione, le condizionalita' ci sono eccome: noi dovremmo consegnare le chiavi di casa nostra per risparmiare al massimo 500 milioni all'anno? Allora, togliete il bonus monopattini…il gioco non vale la candela".

MES: MELONI, M5S TRADIRA' ITALIANI ANCHE SU QUESTO

(ANSA) - ROMA, 03 LUG 2020 - "Sul Mes il Governo rischierebbe grosso se i partiti della maggioranza e in particolare il M5S avessero una dignita' . Perche' quello che accadra' e' che il Governo accedera' al Mes e il Movimento 5 Stelle tradira' gli italiani anche su questo. Non lo fara' Fratelli d'Italia: continuiamo a credere che il Mes sia un cavallo di Troika, un modo per commissariare la nostra economia, uno strumento assolutamente pericoloso e quindi voteremo contro". Lo ha detto nel corso di una intervista al tg2 il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (ANSA).

MES: MELONI: E' CLAMOROSA TRAPPOLA

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Continua il surreale dibattito sul MES. Con il Governo frantumato e prossimo alla dipartita, la sinistra continua a sperticarsi per far si' che l'Italia contragga il debito con il Fondo ammazza Stati. Ci sara' un motivo per cui nessuno Stato europeo ha chiesto il prestito al MES? Sono tutti matti? La verita' e' che il MES e' una clamorosa trappola, le condizionalita' ci sono eccome e il rischio di trovarci la Troika in casa e' piu' che concreto. Non e' piu' possibile assistere al dibattito mediatico tra esponenti della maggioranza che si contraddicono a vicenda, visto che il Governo e' ormai al capolinea il dibattito va spostato in Parlamento. Subito. Ogni partito e ogni parlamentare si assuma la propria responsabilita' e spero che il M5S, almeno su questo, non cambi idea". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (ANSA).

UE: MELONI, DA GOVERNO TRATTATIVA ISPIRATA A TAFAZZI

(ANSA) - MILANO, 11 MAG 2020 - "Il Recovery Fund, in assenza della Bce, e' quello su cui avrebbe dovuto spingere il Governo ma mi pare che abbia scelto come al solito questa trattativa ispirata a Tafazzi, per cui intanto chiudo quello che intessa agli atri e poi discuto quello che interessa a me".

Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, rispondendo alla domanda di un ascoltatore ad Aria Pulita, su 7 Gold. "Io sto spingendo per il 'Recovery Fund', credo che tra gli strumenti messi in campo sarebbe quello migliore, anche se continuo a ritenere che la soluzione migliore per noi in assoluto sarebbe chiedere che la Bce facesse quello che stanno facendo tutte le banche centrali del mondo" ossia "comprare titoli di Stato", ha detto Meloni.

"Il Recovery Fund - ha aggiunto - e' qualcosa che potrebbe essere utile ma non e' stato chiarito come si finanzia. Se sono gli Stati a dover mettere i soldi in un fondo di ricovero, siamo di fronte a un altro Mes. Quello che noi stiamo chiedendo non e' semplicemente un fondo, ma e' pagare un fondo con gli eurobond, non con i titoli di Stato. Non e' la mia soluzione preferita ma e' migliore delle altre. Invece ci stanno spingendo verso l'adesione al Mes, per ragioni che per noi non sono vantaggiose".

MES: MELONI, TRAPPOLA PER TOPI, ORA PIU' RAFFINATA

(ANSA) - ROMA, 08 MAG 2020 - "La trappola per topi si sta facendo piu' raffinata, ma temo rimanga una trappola per topi". Cosi' la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni sul Mes. "Ricordo a me stessa, e non solo, che il Mes e' un trattato internazionale, non un programma della UE, e che quindi non basta una lettera di Gentiloni o un vago impegni politico per cambiarlo. Quando e se il trattato verra' cambiato, ipotesi per la quale serve l'unanimita' degli Stati membri dell'eurozona, valuteremo il nuovo trattato. Ma finora non e' accaduto, e il trattato in vigore prevede delle condizioni molto rigide per chi accede al fondo salva stati. Condizioni come la sorveglianza rafforzata che infatti ci saranno, come si evince chiaramente dalle parole del commissario europeo Gentiloni e non solo".

MES: MELONI, E' FREGATURA, CHI DICE SI E' NEMICO DELL'ITALIA

(ANSA) - ROMA, 22 APR 2020 - "Oggi abbiamo la Germania che sta contando gli spiccioli che perdono con gli eurobond mentre noi stiamo contando i morti".Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, su Facebook. "L'Europa e' anche nostra cosa: non ci stanno facendo un favore. Il Mes e' una fregatura, e' una trappola. Chi dice il contrario - sottolinea Meloni - e' un nemico dell'Italia".

UE: MELONI A CONTE, IL SUO GOVERNO LAVORA NELLE TENEBRE

(ANSA) - ROMA, 21 APR 2020 - "Oggi non votiamo per evitare che possano emergere le contraddizioni di questa maggioranza. Lei in tv dice di essere trasparente ma in realta' lavora con il favore delle tenebre, non ci faccia lezioni in tv". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando a Montecitorio, rivolta a Conte. "In realta' ha vinto il Pd, pensando di cambiare nome al Mes, chiamandolo Fes per farlo digerire ai 5s, per rendere chiara l'idea che hanno del loro alleato di governo, ma gli italiani non sono fes". (ANSA).

MES: MELONI, IN UNA NAZIONE NORMALE IL PARLAMENTO VOTA

(ANSA) - ROMA, 17 APR 2020 - "E' antica la divisione sul Mes tra noi e Berlusconi. Ci sono divergenze, dopo di che penso e sono d'accordo con Salvini sia un dibattito da sottoporre al Parlamento. In una nazione normale per un tema cosi' sensibile si va in Parlamento e ognuno vota e ci mette la faccia". Lo afferma il Presidente di fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a "Start" di skyTg24.

MES: MELONI, SENZA EUROBOND E' CAPPIO AL COLLO E TROIKA

(ANSA) - ROMA, 15 APR 2020 - ''I prestiti'' del Mes ''hanno condizioni. Che succede se non si restituiscono i soldi in tempo? Semplice, ci vengono a guardare i conti, il famoso commissariamento dell'economia da parte della troika e' possibile. Io continuo a ritenere che il fatto di avere il mes in assenza di strumenti come gli eurobond sia un modo di stringere il cappio intorno al nostro collo''. Lo ha detto Giorgia Meloni nella registrazione di Porta a Porta, su Rai Uno.

CORONAVIRUS: MELONI, CONTE NON ACCETTI IL MES

(ANSA) - ROMA, 8 APR 2020 - "Stallo nell'Eurogruppo, bloccato dall'egoismo di Germania e Olanda. La posizione di Fdi e' chiarissima: il Governo Conte non accetti in nessun modo il MES. Firmare il fondo ammazza Stati significherebbe tradire il popolo italiano e ipotecare il nostro futuro". Lo afferma Giorgia Meloni di Fdi.