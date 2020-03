BORDELLO CHIGI - CONTE E GUALTIERI FANNO IL LORO BEL DISCORSETTO SUL PROVVEDIMENTO PIÙ ATTESO DAL PAESE E PER EVITARE DOMANDE SCAPPANO VIA, LASCIANDO LA MINISTRA NUNZIA CATALFO DA SOLA, IN AFFANNO, CHE NON SAPEVA CHE DIRE ALLE DOMANDE DEI DEI TRE-GIORNALISTI-TRE (CASALINO E DI FONZO IERI NOTTE SI ERANO MESSI D’ACCORDO PER FAR ENTRARE SOLO TRE CRONISTI E TUTTI GLI ALTRI FUORI PERCHÉ LE STANZE DI CHIGI ERANO TROPPO PICCOLE…)