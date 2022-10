“MI DIMETTO ENTRO TRE SETTIMANE” - NICOLA ZINGARETTI ANNUNCIA L’ADDIO ALLA REGIONE LAZIO: “LA LEGISLATURA REGIONALE È CONCLUSA” - LA MANO TESA A CONTE: “DOBBIAMO SMETTERLA DI PENSARE CHE GLI AVVERSARI SIANO MOVIMENTI CON I QUALI ABBIAMO FATTO PEZZI DI STRADA E NE FAREMO INSIEME. IO NON CONSIDERO GIORGIA MELONI UNA NEMICA, MA UN'AVVERSARIA. IO RICONOSCO A LEI NON SOLO IL DIRITTO DI GOVERNARE MA ANCHE LO STATUS DI AVVERSARIA POLITICA E LE CHIEDO SOLUZIONI"

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "La legislatura regionale è conclusa abbiamo approvato il collegato in bilancio in giunta che sta per andare in consiglio, molto importante. Si può fare in due o tre settimane, subito dopo io mi dimetterò". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, neo eletto alla Camera dei deputati, intervistato sul sito del Messaggero. "A quel punto la forbice credibile per le elezioni sarà tra il 18 dicembre e fine gennaio. Ma deciderà l'alleanza e il consiglio ".

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "L'iniziativa di Conte per rafforzare i 5 Stelle è assolutamente legittima in una democrazia. C'è una trasformazione di questo movimento guidato da questa leadership. Non dobbiamo demonizzare i tentativi di costruire un rapporto con il Paese che rafforzi l'opposizione. Noi come Pd dobbiamo aprire in fretta una fase di nuovo radicamento sociale, politico e culturale raccogliendo il segnale delle elezioni .

Noi siamo il secondo partito italiano e la svolta sarà quella di tornare di nuovo e con più chiarezza vicino alle persone". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, neo eletto alla Camera dei deputati, intervistato sul sito del Messaggero . "Ripeto: noi dobbiamo smetterla di pensare che gli avversari siano movimenti con i quali abbiamo fatto pezzi di strada e ne faremo insieme e pensare a ricostruire un radicamento partendo dal voto del 25 settembre ci chiede di fare: opposizione sociale culturale parlamentare a questo governo", ha sottolineato Zingaretti.

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il populismo e la destra populista "raccoglie i voti rappresentando i problemi, raramente offrendo soluzioni sui problemi che denuncia. Quello che chiedo è dare soluzione ai problemi degli italiani e noi queste soluzioni le valuteremo, ma vogliamo capire quali sono. Quando si governa è tutto diverso, non basta stare sul palco e denunciare problemi. Io non considero Giorgia Meloni una nemica, ma un'avversaria. Io riconosco a lei non solo il diritto di governare ma anche lo status di avversaria politica e le chiedo soluzioni". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, neo eletto in Parlamento col Pd, Nicola Zingaretti, intervistato a "Controcampo" sul sito de "Il Messaggero".

