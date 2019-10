“MI DISPIACE PER L’ASSENZA DI CARFAGNA E BRUNETTA IN PIAZZA SAN GIOVANNI” - BERLUSCONI ORMAI SI È CONVERTITO AL SALVINISMO: “CHI NON C’ERA NON HA VOLUTO PRENDERE ATTO CHE SALVINI E MELONI HANNO RICONOSCIUTO L’ASSOLUTA NECESSITÀ DI UNA COALIZIONE DEGLI ITALIANI ANTISINISTRA”. SÌ, PECCATO CHE A GUIDARE LA COALIZIONE CI SARÀ IL TRUCE E LO DICE LUI STESSO: “IL LEADER LO SCEGLIE IL PARTITO PIÙ IMPORTANTE” - LA MIGRAZIONE VERSO “ITALIA VIVA?” “NESSUN ALTRO ANDRÀ CON RENZI…”

"Mi dispiace che Carfagna, Brunetta e chi era assente in piazza San Giovanni" alla manifestazione del centrodestra contro il Conte bis, "che non abbiano voluto prendere atto del successo conseguito da Forza Italia: ovvero del fatto che Salvini e Meloni hanno riconosciuto l'assoluta necessità di una coalizione unita, di tutti anticomunisti e contro le sinistre". Silvio Berlusconi, questa mattina a Spoleto, commenta con l'Adnkronos le assenze di peso di big azzurri alla kermesse di sabato scorso promossa dalla Lega.

Secondo Berlusconi i big azzurri "non hanno voluto prendere atto di questo successo politico che Fi ha conseguito", ovvero "questa novità di un Salvini e di una Meloni che hanno riconosciuto l’assoluta necessità di una coalizione di tutti gli italiani antisinistra e anticomunisti".

A chi gli chiede se la sua presenza in piazza San Giovanni non abbia, di fatto, legittimato e riconosciuto la leadership di centrodestra a Matteo Salvini, Berlusconi risponde: "E' sempre stato così, indipendentemente da piazza San Giovanni. Quando in una coalizione un partito ha più del 30 per cento e le altre forze hanno diverse volte meno, è chiaro che il leader lo sceglie il partito più importante. Almeno per quanto mi riguarda".

Berlusconi commenta poi il caso del coordinatore regionale di Forza Italia in Veneto Davide Bendinelli che ha partecipato alla Leopolda 2019 di Matteo Renzi: "Non doveva farlo, visto che Renzi in questo momento sta cercando di portare via da Forza Italia parlamentari verso" Italia Viva. Il Cav torna quindi a gettare acqua sul fuoco e a minimizzare lo scouting renziano: "Nessun altro di Forza Italia andrà con Renzi...".

