Protagonista di un’intervista ironica, e al tempo stesso profonda, è l’ex top model ed ex premiere dame di francia, Carla Bruni. Proprio sul suo ruolo di “premiere dame”, la Bruni fa un racconto inedito e pungente: “Era un ruolo interessante, un’occasione unica…certo non lo vivrei tutti i giorni, sono felice che sia finito”.

E quando la Fagnani le chiede se la mancata rielezione di Sarkozy sia stata un sollievo, risponde: “Sì, pregavo proprio”. Incalza la Fagnani: “Quindi state meglio adesso?”. “Molto meglio adesso” risponde decisa la Bruni.

Francesca Fagnani le chiede poi se il suo essere figlia illegittima abbia avuto ripercussioni sulla sua vita, e Carla Bruni ammette: “Sì. L’adulterio per me non è un peccato, io sono figlia di quell’amore”. “Lo sopporterebbe quindi nel suo matrimonio?”, chiede Fagnani. “Sì, lo sopporterei, se fosse un adulterio così…” “fisico?”, sottolinea Fagnani, “sì…se si innamorasse, no, lo sgozzerei”. Allora la conduttrice chiude: “ma è successo?” “non lo so, però è vivo”, risponde la Bruni, ridendo.

Sul rapporto con la sorella, la regista Valeria Bruni Tedeschi, Carla Bruni fa una confessione amara: “Mi sento usata, non rappresentata. Fa solo film ispirati alla mia famiglia…mi sono vista come una ubriacona. Questa è una mia grande fragilità, perché esporla così?”.

E sulla tendenza alla dipendenza dall’alcool chiosa: “Certe persone possono bere un bicchierino di vino e basta. Io non ho limite. L’alcool è fatto per le persone che hanno la moderazione, io non ho la moderazione, non è nata con me”.

