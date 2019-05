“MI SONO BASTATI 40 MI PIACE” – ROBERTO SUBELLATI, VINCITORE DEL CONCORSO “VINCISALVINI” INTERVISTATO A DESTRA E A MANCA: “INTANTO HO VINTO UNA FOTO CON LUI, ORA MANCHEREBBE UNA TELEFONATA” – “SALVINI VIENE AMATO PERCHÉ È VICINO ALLA GENTE COMUNE. È RIUSCITO AD AVVICINARE LA POLITICA A TUTTI. SULL’IMMIGRAZIONE LA PENSO COME LUI, MA LA COSA CHE MI PIACE DI PIÙ È…”

Quanti 'like' bisogna mettere per diventare vincitore del concorso 'Vinci Salvini'? Lo ha spiegato a Rai Radio1, nel corso di Un Giorno da Pecora', Roberto Subellati, 22enne studente di Economia, vincitore del 'premio giornaliero' di sabato scorso. Quanti 'mi piace' ha messo per aggiudicarsi la vittoria? “Siamo sulle decine in un solo giorno”.

Quanti esattamente? “Diciamo al massimo una quarantina di like ai post su Fb e su Twitter”. Chi le ha comunicato la vittoria? “Mi ha scritto una persona dello staff di Salvini la domenica”. Cosa ha vinto, esattamente? “Intanto una foto con Salvini, ora mancherebbe una telefonata con lui, nel corso della quale gli farei innanzitutto un in bocca al lupo per le elezioni”.

E’ in corso la seconda edizione del discusso concorso indetto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini: Vinci Salvini. Sta girando ormai da giorni il video del promo nel quale lo stesso Salvini invita tutti i suoi follower a partecipare a colpi di like ai suoi post per aggiudicarsi uno dei premi in palio. Uno dei primi vincitori di questa seconda edizione è Roberto Subellati, giovane studente di marketing di 22 anni che è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Un Giorno da Ascoltare” su Radio Cusano con Misa Urbano e Arianna Caramanti.

“Seguo Matteo Salvini da sempre –ha affermato Roberot-. Un giorno ho visto questo promo del concorso che aveva già fatto in occasione delle elezioni di marzo 2018 e mi sono incuriosito anche dal punto di vista del marketing essendo io stesso uno studioso della materia; così ho deciso di iscrivermi dal sito di riferimento ed ho iniziato a mettere molti like ai suoi post dei vari social fino ad arrivare a vincere la telefonata e il pass per la prima fila alla conferenza di Milano.

Sono emozionato perché la telefonata di Salvini dovrebbe arrivarmi a breve e non ho preparato ancora una scaletta delle cose da chiedergli! La cosa che mi piace di più di Matteo Salvini è il voler portare la voce del nostro Paese anche in Europa, di voler imporla: siamo dei contribuenti e diamo di più di quanto riceviamo quindi è giusto che l’Italia faccia la voce grossa e se ci riesce è grazie a Salvini, al suo modo innovativo di fare politica, diverso da quello che abbiamo visto fino ad ora con gli altri politici: nessun altro usa il suo modo di comunicare, che è molto efficiente perché arriva in maniera schietta a tutte le persone in modo semplice.

Viene amato perché è molto vicino alla gente, la quale ha bisogno di normalità: fino al suo arrivo la politica veniva vista come una cosa molto distante dalla gente comune invece lui è riuscito ad avvicinare questo mondo un po’ a tutti, pubblicando status normali, foto dei piatti che mangia e delle serate che trascorre avanti la tv magari anche avanti al Grande Fratello: tutta questa normalità piace davvero molto alle persone! E mi piace anche cosa pensa dell’immigrazione. ”.

