“MI SONO QUASI ADDORMENTATO SUL PALCO” - JOE BIDEN PROVA A GIUSTIFICARE LA FUGURACCIA AL DIBATTITO TV CON TRUMP: “NON SONO STATO INTELLIGENTE. HO DECISO DI VIAGGIARE INTORNO AL MONDO UN PAIO DI VOLTE POCO PRIMA DEL DIBATTITO PER NON SO QUANTI FUSI ORARI, CREDO ALMENO 15… NON HO ASCOLTATO IL MIO STAFF“ – DALLA CASA BIANCA ASSICURANO CHE “SLEEPY JOE” “NON SOFFRE DI ALZHEIMER O DI QUALSIASI FORMA DI DEMENZA O MALATTIA DEGENERATIVA...”

(ANSA) - "Non sono stato intelligente. Ho deciso di viaggiare intorno al mondo un paio di volte poco prima del dibattito per non so quanti fusi orari, credo almeno 15... Non ho ascoltato il mio staff... E poi mi sono quasi addormentato sul palco", lo ha detto il presidente americano Joe Biden ad una raccolta fondi in Virginia scusandosi con i donatori per la sua cattiva performance nel dibattito tv contro Donald Trump, attribuita quindi ora al fitto programma di viaggi internazionali, tra Francia, Italia e Los Angeles. "Non e' una scusa ma una spiegazione", ha aggiunto Biden.

CASA BIANCA, BIDEN NON SOFFRE DI ALZHEIMER O DEMENZA

(ANSA) - Joe Biden non soffre di Alzheimer o di qualsiasi forma di demenza o malattia degenerativa: lo ha assicurato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre rispondendo alla domanda di un reporter sulla disastrosa performance del presidente nel dibattito tv.

"Penso che il popolo americano abbia bisogno di una risposta, sì o no, a questo riguardo: il presidente Biden, a 81 anni, soffre di Alzheimer o di qualsiasi forma di demenza o malattia degenerativa che causa questo tipo di lapsus?", ha chiesto il giornalista. "Ed è una domanda a cui rispondere sì o no", ha aggiunto. "Ho una risposta per te, sei pronto?", ha replicato rispose Jean-Pierre, visibilmente irritata. "È un no. E spero che tu faccia la stessa identica domanda anche all'altro tizio", ha proseguito riferendosi a Donald Trump.

