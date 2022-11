“PER LA MIA CONTRARIETÀ A QUEL CONDONO, SONO STATO ESPULSO” – L’EX SENATORE GRILLINO GREGORIO DE FALCO (QUELLO CHE DISSE "SALGA A BORDO CAZZO" A SCHETTINO) MENA SU CONTE E DI MAIO PER LA SANATORIA PER ISCHIA DEL 2018: “MI CACCIARONO DAL M5S CON LA MOTIVAZIONE DI NON AVER SOSTENUTO IL GOVERNO E POI DAL GRUPPO PARLAMENTARE SU INDICAZIONE DI UN MINISTRO, IL CAPO DEL M5S LUIGI DI MAIO” – “LE CASE, ANCORCHÉ ABUSIVE, NON HANNO PRODOTTO LA FRANA. MA IL FATTO CHE FOSSERO LÌ È STATA UNA CONCAUSA DELLA TRAGEDIA…”

Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”

gregorio de falco

Gregorio De Falco, lei venne espulso dai Cinque Stelle perché era contrario al condono di Giuseppe Conte su Ischia?

«Di più. A causa della mia contrarietà a quel provvedimento, contro il quale avevo presentato un emendamento di modifica, sono stato espulso dal M5S con la motivazione di non aver sostenuto il governo e poi dal gruppo parlamentare su indicazione di un ministro, il capo del M5S Luigi Di Maio».

Cosa voleva modificare ?

«Chiedevo di abolire il "richiamo esclusivo" alla legge 47/85 Craxi-Nicolazzi che ha aperto una vera e propria autostrada per i condoni. Le due leggi di condono successive erano meno permissive. Ma dopo il condono Conte si è obbligati ad applicare non quelle ma la norma che aveva maglie più larghe per l'abusivismo».

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Conte dice che non è un nuovo condono. Ha torto?

«Sì, perché è vero che la norma già esisteva. Ma il condono è nuovo. La legge Craxi-Nicolazzi era stata in parte superata. Dire che bisogna seguire una legge vecchia, che in parte non esiste più, è come vararla di nuovo. Come se, surrettiziamente, avessimo riaperto i termini per il condono. A Ischia lo sanno».

Chi lo sa?

«I cittadini. A differenza di Conte (che si mostra contrario a un condono da lui stesso varato) loro la norma l'hanno studiata e ne hanno tratto l'aspettativa di nuove sanatorie. E infatti dopo il condono hanno costruito tanto».

FRANCESCO SCHETTINO E GREGORIO DE FALCO

Come lo sa?

«La mia famiglia è di Ischia. Ho ancora la casa di mio nonno a Ferrara Fontana. Sul versante opposto alla grande frana. Anche se una piccola c'è stata anche lì. Ischia è un vulcano, è lava consolidata in tufo, friabile. Si è visto».

Vuole dire che la tragedia è colpa del condono?

MONTE EPOMEO PRIMA E DOPO LE COSTRUZIONI ABUSIVE

«Le case, ancorché abusive, non hanno prodotto la frana. Ma il fatto che fossero lì è stata una concausa della tragedia».

Casamicciola va spostata?

«È storicamente una zona in cui si verificano questi fenomeni. Poiché non si può pensare di spostare tutta Casamicciola vanno fatti piani di contingenza sulla base della valutazione concreta del rischio ed eventuali piani di evacuazione».

Quel condono va abolito?

«È nato per sanare piccole irregolarità e consentire che lo Stato finanziasse in edifici senza abusi la ricostruzione post sisma. Ma va tolto quel riferimento alla vecchia legge.

IL DECRETO DEL GOVERNO CONTE (2018) CON L ARTICOLO SUL CONDONO

In modo da ripristinare controlli mirati zona per zona. Poi toglierei un'altra parte del decreto che non riguarda Ischia: quella che ha elevato la soglia per l'uso di fanghi di depurazione in agricoltura: ora mangiamo ortaggi meno sani»

Lottò da solo nel M5S?

«No, almeno dieci si alzarono e se ne andarono al momento del voto».

Si volta mai indietro?

«Il M5S aveva scopi condivisibili. Purtroppo traditi da chi ha occupato il potere per fini personali. Io sono tornato al mio lavoro, alla Capitaneria di Porto di Napoli».

I CONDONI E LA FRANA DI CASAMICCIOLA - VIGNETTA BY ELLEKAPPA terremoto casamicciola 3 ricerche dei dispersi dopo la frana di casamicciola 57 ricerche dei dispersi dopo la frana di casamicciola 43 UNA CASA SOSPESA SUL MONTE DEVASTATO DALLA FRANA A CASAMICCIOLA ischia 2 gregorio de falco in senato per la votazione del dl sicurezza