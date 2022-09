“UNA MIA RICANDIDATURA? DECIDERO’ DOPO NOVEMBRE” - JOE BIDEN FRENA SULL’IPOTESI DI UNA NUOVA CORSA ALLA CASA BIANCA NEL 2024: VUOLE ASPETTARE (E CON LUI I VERTICI DEMOCRATICI) LE ELEZIONI DI MID-TERM - LE SUPERCAZZOLE DI POLITICA ESTERA: “L’UCRAINA STA SCONFIGGENDO LA RUSSIA MA NON STA ANCORA VINCENDO” (MA CHE VOR DI’?) - E POI: “IN CASO DI UN ATTACCO SENZA PRECEDENTI, LE FORZE AMERICANE DIFENDEREBBERO TAIWAN” (E COME DEVE ESSERE QUESTO ATTACCO, ATOMICO?)

joe biden

Biden, deciderò su candidatura 2024 dopo novembre

(ANSA) - Joe Biden deciderà su una sua possibile candidatura al 2024 dopo novembre, ovvero dopo le elezioni di metà mandato. Lo afferma il presidente statunitense in un'intervista a 60 Minutes.

Biden, Ucraina sta sconfiggendo Russia ma non ancora vincendo

(ANSA) - L'Ucraina sta 'sconfiggendo' la Russia ma non sta ancora vincendo. Lo afferma il presidente statunitense Joe Biden in un'intervista a 60 Minutes.

Biden,se attacco senza precedenti,Usa difenderebbero Taiwan

(ANSA) - In caso di un "attacco senza precedenti", le forze americane difenderebbero Taiwan. Lo afferma Joe Biden in un'intervista a 60 Minutes. A chi gli chiedeva se le forze americane sarebbero intervenute, Biden ha risposto: "sì se ci fosse un tacco senza precedenti". Il presidente comunque precisa che l'atteggiamento americano verso politica 'One China' non è cambiato.

PUTIN BIDEN xi jinping joe biden joe biden 11 settembre