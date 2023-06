3 giu 2023 15:30

“IL MINISTRO ABODI? UN LAZIALE” – IL ROMANISTA MAURIZIO GASPARRI CONTRO TUTTI: “TAYLOR? ARBITRAGGIO INDEGNO. L’AGGRESSIONE? SBAGLIATA MA IMMAGINATE SE IO ANDASSI IN PIAZZA SAN GIOVANNI A ROMA A UNA MANIFESTAZIONE DELL’ESTREMA SINISTRA: CREDETE CHE MI LANCEREBBERO MARGHERITE?" - LA DIFESA DI MOURINHO: “GLI È SCAPPATA UNA PAROLA DI TROPPO. VOI NON L’AVETE MAI DETTO “CORNUTO” ALL’ARBITRO PER UN ERRORE?”