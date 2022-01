“MIO MARITO È STATO CON UN ALTRO UOMO” – CLAMOROSO AL "GRANDE FRATELLO VIP": LA BRUGANELLI SPIATTELLA UNA PRESUNTA ESPERIENZA GAIA DI PAOLO BONOLIS! IL TUTTO È AVVENUTO MENTRE IN STUDIO SI DISCUTEVA DI AMORE LIBERO CON ALEX BELLI E DELIA DURAN – SONIA HA INIZIATO A MORALISTEGGIARE: “PENSAVO DI ESSERE AVANTI LUCE, INVECE SONO DAVVERO INDIETRO. NON SONO MAI STATA CON UNA DONNA…”

Ida Di Grazia per www.leggo.it

SONIA BRUGANELLI PAOLO BONOLIS

GF Vip, confessione a sorpresa di Sonia su Paolo Bonolis: «Mio marito è stato con un uomo». Se Alex Belli e Alfonso Signorini parlano di amore libero e menage a trois, a soprendere è l'affermazione della Bruganelli durante la diretta di venerdi 28 gennaio.

Dopo aver sviscerato in mille modi con Alex Belli e Delia Duran cosa sia l'amore libero, Alfonso Signorini ha voluto chiedere un parere anche alle due opinioniste del Grande fratello Vip. Sonia Bruganelli in particolare si è detta scioccata: «Io pensavo di essere avanti luce, e invece sentendo tutto questo sono davvero indietro».

Signorini però entra più nel dettaglio e le chiede se come Delia abbia mai avuto rapporti con un'altra donna e Sonia Bruganelli fa una confessione choc: «Io non sono mai stata con una donna, mio marito sì con un altro uomo». Gelo in studio. Signorini glielo richiede e lei annuisce senza far capire quanto ci sia di vero e quanto sia una della sue provocazioni.

paolo bonolis sonia bruganelli foto di bacco sonia bruganelli paolo bonolis SONIA BRUGANELLI AL GRANDE FRATELLO VIP SONIA BRUGANELLI PAOLO BONOLIS E FIGLIA sonia bruganelli e davide bonolis 1