[...] Maurizio Gasparri [...] nel 2018 è stato testimone di nozze del ministro Sangiuliano con la giornalista Rai Federica Corsini.

«Cerimonia in Campidoglio, veloce, ricevimento in un agriturismo sulla Tiberina, buffet , senza tremila portate, dopo cena si ballava, voto 9».

[...] dopo le rivelazioni di Maria Rosaria Boccia e le ammissioni di Sangiuliano («C’era una relazione»), la coppia è in crisi. «Spero che Gennaro trovi la forza di risollevarsi, sta come stavo io quando presi zero spaccato in matematica».

Il capogruppo forzista in Senato non ne sapeva niente. «Se avessi avuto il minimo sentore sarei intervenuto con amichevole durezza, senza bussare. Su quella donna non mi esprimo che è meglio. Viene dal nulla e nel nulla tornerà presto. Di persone così nella vita se ne incontrano tante, basta schivarle, lui purtroppo non ci è riuscito».

[...] «Gennaro è un uomo di valore, colto[...]. Ha commesso degli errori, [...] però lui vale di più. Gli ho consigliato di non arrendersi, di essere umile, presto troverà un’altra occasione. Credo che Federica lo perdonerà, se non accadesse, me ne farò carico io».

