“È IL MOMENTO DI CHIUDERE E I TEMPI INIZIANO A ESSERE CORTI” - MARIO DRAGHI RIPETE IL CONCETTO A SALVINI, CHE FA FINTA DI NON CAPIRE: “HO GIÀ DETTO CHE IL GOVERNO NON SEGUE IL CALENDARIO ELETTORALE: C'È UN NUMERO RILEVANTE DI PROVVEDIMENTI DA APPROVARE ENTRO L'ANNO, ABBIAMO SEMPRE MANTENUTO GLI IMPEGNI E NON VOGLIAMO SMETTERE ORA" - “PRESTO CI SARÀ UN ALTRO DL RECOVERY PER SEMPLIFICARE. IL PROVVEDIMENTO SULLA CONCORRENZA ARRIVERÀ ENTRO IL MESE DI OTTOBRE. LE CONCESSIONI AI BALNEARI? CI STIAMO PENSANDO…” - VIDEO

"CHIEDO DI TOGLIERE IL COMMA SULL'AGGIORNAMENTO DEL CATASTO, TUTTO IL RESTO VA BENISSIMO" - SALVINI PROVA A MERCANTEGGIARE SULLA DELEGA FISCALE: "A ME INTERESSA CHE NESSUNO PAGHI UN EURO DI PIÙ: NELLA DELEGA FISCALE QUESTO NON C'È SCRITTO. SULL'IVA SI PARLA DI RIMODULAZIONE, PRECISIAMO IN BASSO? SE DRAGHI MI DICE NON AUMENTO LE TASSE, METTIAMOLO PER ISCRITTO. DI LUI MI FIDO, DI ALTRI NO - AL CONSIGLIO DEI MINISTRI PORTEREMO POSIZIONI EUROPEISTE" "IL CTS PROPONE RIAPERTURE AL 35%? NOI CHIEDIAMO ALMENO IL DOPPIO"

DRAGHI, PRESTO ALTRO DL RECOVERY PER SEMPLIFICARE ANCORA

(ANSA) - "La presidenza ha già chiesto a tutti i ministeri ulteriori provvedimenti necessari per semplificare gli iter dei singoli progetti e del Piano: molti sono già arrivati e presto ci sarà un altro provvedimnto con altre semplificazioni". Lo dice il premier Mario Draghi rispondendo in conferenza stampa a chi gli chiede se sia in arriva un nuovo dl Recovery.

BALNEARI: DRAGHI, CI STIAMO PENSANDO, ATTENDIAMO SENTENZE

(ANSA) - "Sui balneari ci stiamo pensando. Vediamo un attimo... ci sono una serie di sentenze previste a breve e quindi è forse opportuno vedere queste sentenze". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

CONCORRENZA: DRAGHI, PROVVEDIMENTO ENTRO MESE OTTOBRE

(ANSA) - Un provvedimento sulla concorrenza "effettivamente è previsto in un consiglio dei ministri nelle prossime due settimane. Diciamo entro il mese di ottobre". lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

DRAGHI,FINORA MANTENUTO IMPEGNI,NON SEGUO CALENDARIO ELETTORALE

(ANSA) - "Ho già detto che il governo non segue il calendario elettorale: è il momento di chiudere e i tempi iniziano a essere corti. C'è un numero rilevante di provvedimenti da approvare entro l'anno, abbiamo sempre mantenuto gli impegni e non vogliamo smettere ora". Lo dice il premier Mario Draghi rispondendo alle domande in conferenza stampa.

PNRR:DRAGHI, IN SCELTA CENTRI RICERCA TERZIETÀ E TRASPARENZA

(ANSA) - Nella scelta dei centri di ricerca "ci sarà terzietà e trasparenza". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa completando il ragionamento della ministra Maria Cristina Messa.

DRAGHI,DETERMINATI A AUMENTO FONDI RICERCA,PARISI HA RAGIONE

(ANSA) - "Parisi ha ragione: il finanziamento della ricerca è inferiore di gran lunga a quello dei Paesi intorno a noi e la determinazione del governo è colmare questo divario per quanto possibile, sia per i fondi della ricerca di base sia per i fondi della ricerca applicata". Lo dice il premier Mario Draghi rispondendo alle domande in conferenza stampa.

