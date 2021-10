7 ott 2021 08:20

"CHIEDO DI TOGLIERE IL COMMA SULL'AGGIORNAMENTO DEL CATASTO, TUTTO IL RESTO VA BENISSIMO" - SALVINI PROVA A MERCANTEGGIARE SULLA DELEGA FISCALE: "A ME INTERESSA CHE NESSUNO PAGHI UN EURO DI PIÙ: NELLA DELEGA FISCALE QUESTO NON C'È SCRITTO. SULL'IVA SI PARLA DI RIMODULAZIONE, PRECISIAMO IN BASSO? SE DRAGHI MI DICE NON AUMENTO LE TASSE, METTIAMOLO PER ISCRITTO. DI LUI MI FIDO, DI ALTRI NO - AL CONSIGLIO DEI MINISTRI PORTEREMO POSIZIONI EUROPEISTE" "IL CTS PROPONE RIAPERTURE AL 35%? NOI CHIEDIAMO ALMENO IL DOPPIO"