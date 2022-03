“PER IL MOMENTO NULLA DI CONCRETO DAI COLLOQUI DI PACE” - IN UN DISCORSO TELEVISIVO ZELENSKY HA AFFERMATO CHE I COLLOQUI DI PACE CON LA RUSSIA CONTINUANO MA FINORA NON HANNO DATO RISULTATI – IL CAPO DELEGAZIONE UCRAINO AI COLLOQUI CON MOSCA: “POTREBBE VOLERCI ALMENO UN ANNO PRIMA CHE L'UCRAINA TENGA UN REFERENDUM SULLA SUA NEUTRALITÀ” - I COLLOQUI RIPRENDERANNO DOMANI...

(ANSA) - In un discorso televisivo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i colloqui di pace con la Russia continuano "ma per il momento ci sono solo parole, niente di concreto". Lo scrive il Guardian. Zelenskiy ha anche affermato che l'Ucraina si sta preparando per gli attacchi russi al Donbass.

NEGOZIATORE KIEV, ALMENO UN ANNO PER REFERENDUM NEUTRALITÀ

(ANSA) - Potrebbe volerci almeno un anno prima che l'Ucraina tenga un referendum sulla sua neutralità. Lo ha affermato il capo della delegazione ucraina ai colloqui di pace con la Russia, stando a quanto scrive la Bbc. La neutralità ucraina è una richiesta fondamentale della Russia per porre fine alla guerra.

A inizio settimana il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva dichiarato di essere aperto a tale idea, a condizione che l'Ucraina riceva garanzie di sicurezza. In un'intervista televisiva, il negoziatore ucraino David Arakhamia ha affermato che tale decisione dovrebbe essere presa in definitiva dal popolo ucraino, piuttosto che dai politici, in un referendum nazionale. Dichiarare la neutralità, ha detto, richiederebbe la registrazione di tre milioni di firme. "Questa è una grande procedura che non può aver luogo al di fuori del territorio pacifico", ha detto.

Media, Russia-Ucraina riprenderanno colloqui pace 1 aprile

(ANSA) - Un alto funzionario ucraino ha affermato che Russia e Ucraina riprenderanno quei colloqui online il 1 aprile. Lo scrive il Guardian. Il capo della delegazione negoziale ucraina, David Arakhamia ha affermato in un post online che l'Ucraina ha suggerito che i due Paesi dovrebbero incontrarsi, ma che la Russia ha affermato che prima è necessario fare più lavoro su una bozza di trattato.