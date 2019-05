GIANNI DE MICHELIS, Il “FALSTAFF VENEZIANO” – IL RITRATTONE BY FABIO MARTINI DELL’EX MINISTRO DEGLI ESTERI SOCIALISTA – ANDAVA A DORMIRE “ALL’ORA DEL LATTAIO” MA SI SVEGLIAVA “FRESCO COME UNA ROSA E ATTIVO COME UN CICLONE”- SPESSO CIRCONDATO DA BELLE DONNE, DE MICHELIS ERA FREQUENTATORE DI DISCOTECHE E FESTE MONDANE CHE GLI VALSERO I NOMIGNOLI DI “AVANZO DI BALERA” E “DE MAIALIS”, LUI DISSE DI SE’ STESSO: IO SONO COME TUTTI; CON LA DIFFERENZA CHE NON LO NASCONDO”