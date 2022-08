“MUSSOLINI ‘BUON POLITICO’? DAGLI ANNI ’90 HO CAMBIATO IDEA” – GIORGIA MELONI PARLA ALL'AGENZIA “REUTERS” PER PROVARE A RASSICURARE LE CANCELLERIE EUROPEE: “CERCHEREMO DI LIMITARE L’INFLUENZA ECONOMICA DELLA CINA E CONTINUEREMO A SOSTENERE L’UCRAINA. VOGLIO CHE L'ITALIA SIA FORTE SULLO SCACCHIERE INTERNAZIONALE" - “QUANDO SI APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE SCATTA L’ALLARME FASCISTA. È RIDICOLO RIPRENDERE I VIDEO DI QUANDO AVEVI 15 ANNI” –

Angelo Amante e Crispian Balmer e Giselda Vagnoni per Reuters

L'Italia cercherà di limitare l'influenza economica della Cina in Europa se il centrodestra vincerà le elezioni del mese prossimo e continuerà a sostenere militarmente l'Ucraina, ha detto a Reuters la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Meloni è la favorita per diventare premier, con Fratelli d'Italia che secondo i sondaggi guiderà il blocco conservatore verso un'ampia vittoria nel voto del 25 settembre. Il prossimo governo dovrà affrontare un panorama internazionale in rapida evoluzione, con la Russia e la Cina che sfidano l'Occidente, ha dichiarato Meloni, aggiungendo che sotto la sua guida l'Italia non sarà "l'anello debole" dell'alleanza occidentale.

"L'Ucraina... è la punta dell'iceberg di un conflitto il cui obiettivo è la revisione degli assetti mondiali. La Russia è più rumorosa, la Cina è più silenziosa, ma la sua penetrazione arriva ovunque", ha detto in un'intervista. Nel 2019 l'Italia è stata la prima grande nazione industrializzata a entrare a far parte della Belt and Road Initiative cinese, un progetto colossale pensato per aumentare le rotte commerciali di Pechino.

Finora il patto, firmato durante una visita di Stato in Italia del presidente cinese Xi Jinping, non ha prodotto grandi risultati e Meloni ha detto che non intende perseguirlo. "Non c'è alcuna volontà politica da parte mia di favorire la penetrazione cinese in Italia o in Europa", ha dichiarato, aggiungendo di essere contraria alle spinte europee sui veicoli elettrici che favoriscono la Cina, uno dei principali produttori di batterie EV.

Sebbene Meloni abbia sempre sostenuto l'Ucraina nel suo conflitto con la Russia, i suoi due principali alleati politici, il leader della Lega Matteo Salvini e quello di Forza Italia Silvio Berlusconi, hanno messo in dubbio l'opportunità di inviare armi a Kiev. Meloni ha dichiarato di non avere intenzione di ritirare tale sostegno, perché' l'immagine stereotipata dell'Italia come nazione "spaghetti e mandolino" deve finire.

"Voglio che l'Italia sia forte sullo scacchiere internazionale", ha detto. Fratelli d'Italia affonda le sue radici nel Movimento Sociale Italiano, il partito post-fascista nato all'indomani della seconda guerra mondiale. Enrico Letta, leader del Partito Democratico, ha dichiarato che la destra nazionalista italiana rappresenta una minaccia per la democrazia europea. In seguito è emerso un video in cui Meloni, da adolescente attivista politica, elogia Mussolini come "un buon politico".

Nell'intervista con la Reuters, ha detto che le sue opinioni sono cambiate dagli anni '90 e ha accusato Letta di instillare irresponsabilmente paura all'estero in vista di una sua possibile vittoria elettorale. "Quando però (si) apre la campagna elettorale scatta l'allarme fascista ... è abbastanza ridicola questa roba qui di andare a riprendere i video di quando avevi 15 anni ", ha detto Meloni.

La leader di FdI ha paragonato il suo gruppo politico al Partito Repubblicano degli Stati Uniti e al Partito Conservatore britannico. Tuttavia, ha dichiarato di non avere piani per spostare l'ambasciata in Israele a Gerusalemme, come fatto dagli Stati Uniti nel 2020 né di ritenere praticabile un piano come quello della Gran Bretagna di inviare i richiedenti asilo in Ruanda per scoraggiarli ad attraversare la Manica.

Più di 800.000 migranti hanno raggiunto l'Italia dal 2011, la maggior parte dei quali a bordo di imbarcazioni provenienti dal Nord Africa. Meloni ha affermato che il modo migliore per fermare gli arrivi sarebbe quello di raggiungere un accordo con la Libia simile a quello stipulato con la Turchia nel 2016, in base al quale l'Unione Europea paga Ankara per ospitare i rifugiati ed evitare che tentino di raggiungere l'Europa.

Secondo la presidente di FdI, le organizzazioni internazionali potrebbero allestire campi profughi in Libia e aiutare a identificare i richiedenti asilo legittimi, evitando violazioni dei diritti umani. Nel 2014, Fratelli d'Italia aveva chiesto lo smantellamento della moneta unica. Da allora ha fatto marcia indietro e ora sostiene la "piena adesione" dell'Italia all'integrazione europea.

Tuttavia, per Meloni i governi precedenti sono stati troppo deferenti nei confronti di Bruxelles e serve una presa di posizione più decisa. "Vuol dire semplicemente spiegare che la difesa dell'interesse nazionale come è importante per i francesi, come è importante per i tedeschi, è importante anche per noi", ha detto.

