“I NEGOZIATI SONO ESSENZIALMENTE BLOCCATI DA KIEV” - CHE FACCIA DI BRONZO, PUTIN: IN UN COLLOQUIO TELEFONICO CON IL CANCELLIERE TEDESCO, OLAF SCHOLZ, IL PRESIDENTE RUSSO ACCUSA KIEV DI NON VOLER TRATTARE. TE CREDO: “MAD VLAD” VUOLE LA BOTTE PIENA E IL DONBASS UBRIACO! ZELENSKY HA MESSO SUL TAVOLO IL CONGELAMENTO DELLO STATUS DELLA CRIMEA. MA FINCHÉ LO ZAR NON CEDE, ALMENO SU QUALCOSA, LA GUERRA NON SI FERMERÀ…

PUTIN ZELENSKY

I negoziati tra Russia e Ucraina sono "essenzialmente bloccati da Kiev". E' quanto ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel colloquio telefonico di oggi con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Secondo quanto riferisce il Cremlino in una nota riportata dalla Tass, la conversazione si è concentrata principalmente sugli aspetti umanitari della situazione in Ucraina. "Vladimir Putin ha delineato in dettaglio la logica e i compiti principali dell'operazione militare speciale per proteggere le repubbliche popolari del Donbass, ha parlato delle misure che vengono adottate per garantire la sicurezza dei civili".

olaf scholz vladimir putin

"È stato anche detto che, con la partecipazione dei rappresentanti delle Nazioni Unite e del Comitato internazionale della Croce Rossa, è stata effettuata l'evacuazione dei civili detenuti dalle forze di sicurezza ucraine presso l'acciaieria Azovstal a Mariupol", ha informato il Cremlino. Putin ha anche evidenziato a Scholz "le continue gravi violazioni del diritto internazionale umanitario da parte dei militanti dell'ideologia nazista e i metodi disumani che stanno usando", ha affermato il servizio stampa in una nota.

guerra in ucraina 1

La discussione è avvenuta su iniziativa della parte tedesca. Al termine della conversazione, i due leader hanno convenuto di continuare la discussione sui temi trattati "attraverso vari canali".

Nel corso dei 75 minuti di colloquio, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto che venga concordato un cessate il fuoco prima possibile, e che vengano compiuti sforzi per migliorare la situazione umanitaria e progressi nella ricerca di una soluzione diplomatica al conflitto, ha reso noto è stato il portavoce del governo di Berlino, Steffen Hebestreit. Scholz ha confutato l'accusa russa sulla diffusione dell'ideologia nazista in Ucraina.

zelensky putin

Hebestreit ha detto che i due leader hanno anche parlato della pressione globale sulle forniture alimentari dall'Ucraina, uno dei più importanti esportatori di grano al mondo, a causa della guerra. "Il cancelliere ha ribadito che la Russia ha una responsabilità speciale su questo punto", ha aggiunto il portavoce tedesco.

putin zelensky

INCONTRO PUTIN-ZELENSKY - Per quanto riguarda un possibile incontro tra Putin e il presidente ucraino Zelensky il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha fatto sapere che lLa Russia non rifiuta l'idea di un incontro, ma è impossibile tenerlo senza adeguata preparazione.

Da parte sua Zelensky ieri si è detto "pronto a parlare con Putin senza mediatori, però bisogna portare via le forze armare russe dal nostro territorio, noi non abbiamo militari sul territorio russo".

"Devono liberare i nostri villaggi, le nostre case, restituire cosa è stato saccheggiato. Che loro se ne vadano e che rispondano per quello che hanno fatto. Come popolo non possiamo accettare compromessi per quello che riguarda la nostra indipendenza. Come minimo devono uscire dal territorio che hanno occupato dal 24 febbraio. E’ il primo passo per poter parlare di qualsiasi cosa, ma non sentiamo risposte a questa domanda”, ha detto Zelensky, intervistato da Bruno Vespa per Porta Porta.

