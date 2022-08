“NIENTE CHE SI AVVICINI A UN ORDINE COSÌ SCIOCCO È MAI STATO DATO” – DICIOTTO EX FUNZIONARI DELLA CASA BIANCA SMENTISCONO TRUMP, CHE HA DETTO CHE I DOCUMENTI SEQUESTRATI DALL’FBI A CASA SUA ERANO STATI DECLASSIFICATI. L’EX CAPO STAFF, JOHN KELLY: “UNA TOTALE SCIOCCHEZZA. SE È VERO, DOV’È L’ORDINE CON LA FIRMA?” – SECONDO I FEDERALI, L’EX PRESIDENTE HA “VOLONTARIAMENTE SOTTRATTO CARTE RELATIVE ALLA SICUREZZA NAZIONALE USA, NASCOSTO DOCUMENTI PUBBLICI E OSTRUITO UN’INDAGINE FEDERALE”

donald trump

1 - 'DA TRUMP NESSUN ORDINE DI DESECRATARE LE CARTE PORTATE VIE'

(ANSA) - Diciotto ex alti funzionari dell'amministrazione Trump hanno smentito alla Cnn la dichiarazione dell'ex presidente che i documenti pubblici portati dalla Casa Bianca a Mar-a-Lago erano stati da lui declassificati, bollandola come "falsa" e "ridicola".

trump e john kelly

"Niente che si avvicini a un ordine così sciocco è mai stato dato", ha detto parlando con la Cnn John Kelly, ex capo dello staff di Trump per 17 mesi dal 2017 al 2019. "E non riesco a immaginare nessuno che abbia lavorato alla Casa Bianca dopo di me che di fronte ad un ordine del genere posso aver semplicemente scrollato le spalle e mandato avanti la richiesta", ha sottolineato.

perquisizione dell fbi a mar a lago immagini aeree 3

"Una totale sciocchezza. Se è vero, dov'è l'ordine con la sua firma?", ha detto un altro alto funzionario della Casa Bianca. Trump sostiene che le carte 'top secret', 11 faldoni, trovati dall'Fbi nella sua perquisizione della residenza in Florida erano sttai precedentemente desecretati su suo ordine. Il presidente americano ha questo potere ma dovrebbe risultare sui documenti stessi. Circostanza questa che è ancora tutta da dimostrare.

documenti trovati a mar a lago

2 - 'TRUMP AVEVA SOTTRATTO CARTE SU SICUREZZA NAZIONALE USA'

(ANSA) - Donald Trump è sospettato dall'Fbi di aver "volontariamente sottratto carte relative alla sicurezza nazionale Usa", aver "nascosto o sottratto documenti pubblici" e aver "ostruito un'indagine federale".

Lo rivelano, secondo quanto riportato dalla Cnn, i documenti procedurali legati alla perquisizione delli Federali a Mar-a-Lago resi noti dal giudice Bruce Reinhart oggi. Tra le carte pubblicate ci sono anche l'istanza del dipartimento di giustizia per tenere segreti i documenti alla base del mandato, il provvedimento che accoglie la richiesta e la copertina del fascicolo.

perquisizione dell fbi a mar a lago immagini aeree 2

3 - TRUMP, GIUDICE ESCLUDE DIVULGAZIONE INTEGRALE AFFIDAVIT FBI

(ANSA) - Il giudice Bruce Reinhart ha stabilito che l'affidavit della perquisizione della residenza in Florida di Donald Trump non debba essere pubblicato per intero e ha dato al Dipartimento di Giustizia Usa tempo fino al 25 agosto a mezzogiorno per rivedere l'affidavit - la dichiarazione giurata al magistrato per ottenere il mandato di perquisizione - e riproporlo con degli omissis. Lo riporta Fox news.

donald trump

Durante l'udienza, il giudice ha affermato di non essere ancora convinto che la dichiarazione giurata nella quale si spiegano le ragioni della perquisizione della residenza di Mar-a-Lago debba essere diffusa integralmente suggerendo invece di pubblicarne solo "alcune parti". Reinhart ha spiegato che da qui a giovedì prossimo i funzionari del dipartimento di Giustizia avranno modo di proporre degli omissis e di spiegarne le ragioni.

donald trump vintage a mar a lago perquisizione dell fbi a mar a lago immagini aeree 1 donald trump e melania ai funerali di ivana donald trump durante l assalto al congresso il video alla commissione d inchiesta 4 discorso donald trump all america first policy institute donald trump 2 i documenti di donald trump 1 perquisizione dell fbi a mar a lago immagini aeree 4 documenti trovati a mar a lago