2 giu 2023 10:12

“NIENTE CHE SI CHIAMI PACE PUÒ ESSERE SCAMBIATA PER INVASIONE” – GIORGIA MELONI APPROFITTA DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA PER RIBADIRE LA LINEA CONVINTAMENTE FILO-UCRAINA DEL GOVERNO ITALIANO (E LANCIARE UN AVVERTIMENTO A SALVINI E BERLUSCONI) – IERI AL VERTICE DELLA COMUNITÀ POLITICA EUROPEA, IN MOLDAVIA, “DONNA GIORGIA” HA AUSPICATO L’INGRESSO DI KIEV E CHISINAU NELLA NATO: “CI STIAMO LAVORANDO, SARÀ IN AGENDA AL SUMMIT IN LITUANIA”