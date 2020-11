16 nov 2020 15:47

“NOI REGIONE ROSSA? NON LO PRENDO NEANCHE IN CONSIDERAZIONE” - CICCIO-TOTI È OTTIMISTA (BEATO LUI): “LA CURVA DEL CONTAGIO E L’RT STANNO SCENDENDO, SIAMO ALL’1,06. SE ENTRO LA FINE DEL MESE CALERÀ LA PRESSIONE SUGLI OSPEDALI CHIEDEREMO AL GOVERNO DI PASSARE IN ZONA GIALLA” - “IL NATALE SARÀ SOBRIO E TRA MILLE PRECAUZIONI, MA IO SONO DI QUELLI CHE NON CRIMINALIZZA L’ESTATE" (LE DISCOTECHE SONO INDISPENSABILI, I VECCHI NO...)