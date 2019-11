“CON NOI ROBERTA LOMBARDI, UNA NOTA ROMPICOGLIONI” - MYRTA MERLINO PRESENTA COSÌ LA GRILLINA DELLA PRIMA ORA, CHE CONTESTA LA LEADERSHIP POLITICA DI DI MAIO, POI PRECISA: “SE L’È DETTO DA SOLA, NON FACCIO ALTRO CHE CERTIFICARE” - LA LOMBARDI: “PER LE REGIONALI TORNIAMO SU ROUSSEAU CON UNA DOMANDA DIRETTA: VOGLIAMO STARE DA SOLI, CON IL CENTROSINISTRA O CON IL CENTRODESTRA?” (NON C'ERANO ALTRI SCHIERAMENTI, ALTRIMENTI...) – VIDEO

MYRTA MERLINO A L'ARIA CHE TIRA PRESENTA COSÌ ROBERTA LOMBARDI: "UNA NOTA ROMPICO***"

Siamo negli studi de L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Ospite d'onore è Roberta Lombardi, la grillina che contesta la linea di Luigi Di Maio e imposta da Beppe Grillo. Dopo l'incontro di sabato, infatti, il comico ha confermato Di Maio nel ruolo di capo politico: "È lui e non rompete i cog***", ha tagliato corto. Per tutta risposta, la Lombardi, ha messo in chiaro sin da subito che lei, i "cog***", avrebbe continuato a romperli eccome, tanto da accodarsi all'hashtag che spopolava su Twitter. Assist perfetto per la Merlino, che nella puntata di lunedì 25 novembre la ha introdotta così: "Con noi Roberta Lombardi, una nota rompicogl***. Ma se l'è detto da sola, non faccio altro che certificare". Battuta accolta con un sorriso dalla grillina, che nel corso del successivo dibattito si è scagliata contro Matteo Salvini: "I partiti personali negli anni hanno fallito, fallirà anche la meteora Salvini. Dobbiamo superare quel modello", ha concluso. Convinta lei...

M5S, LOMBARDI: 5S DAVANTI A SCELTA FONDAMENTALE, PER REGIONALI TORNIAMO SU ROUSSEAU CON DOMANDA DIRETTA; TEAM FUTURO? IO A DISPOSIZIONE

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

“In dieci anni il Movimento è cambiato ed è davanti ad una scelta fondamentale”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Roberta Lombardi, esponente del M5S. Qual è la scelta fondamentale a cui fa riferimento? “Bisogna capire cosa si vuole fare da grandi. Ovvero: se abbiamo visto che sia destra che sinistra sono uguali e quindi noi preferiamo rimanere da soli, possiamo pensare a fare un'opera importante di opposizione”.

Oppure? “Oppure possiamo dire che siamo in un paese proporzionalista e che se vogliamo governare ci dobbiamo alleare con qualcuno. Troviamo i temi per noi fondamentali nei prossimi dieci anni e proviamo a vedere chi ci sta”. Ora sta arrivando il 'team del futuro M5S'. Cos'è? “Dovrà esser un organo collegiale che seguirà la parte politica e quella organizzativa”. Lei ci sarà? “Io sono a disposizione del movimento”.

Con Grillo vi siete incontrati in questi giorni? “No, non ci siamo visti. Quando serve ci incontriamo o ci sentiamo ma non c'è una frequentazione cosi assidua”. Per Roberta Lombardi in Emilia Romagna e Calabria i 5S dovrebbero fare alleanze? “Chiediamolo ai cittadini delle rispettive regioni - ha detto Lombardi a Rai Radio1 - magari in modo un po' più diretto”. Come esattamente? “Alle elezioni in Emilia Romagna ed in Calabria vogliamo andare: a) da soli; b) provare a trovare dei temi col c.sinistra; c) provare a trovare dei temi col c.destra”.

