La madre di Peter Hegseth, il conduttore tv e veterano di guerra nominato da Trump segretario della Difesa, nel 2018 scrisse una email al figlio in cui lo accusava di aver maltrattato le donne per anni.

«A nome di tutte le donne, e so che sono molte - aveva scritto Penelope Hegseth - di cui tu in un certo senso hai abusato, voglio dire… fatti aiutare e guardati dentro in modo onesto. Non ho rispetto per nessun uomo che sminuisce, mente, tradisce, va a letto con altre donne e le usa per il proprio potere ed ego. Tu sei quell’uomo e lo sei da anni e, come tua madre, mi addolora e mi imbarazza dirlo. Ma è la triste verità».

La donna ha spiegato al New York Times di aver mandato subito dopo al figlio un messaggio per scusarsi, e di aver scritto quelle cose sull’onda emotiva della rabbia in un momento in cui il figlio stava divorziando dalla seconda moglie, Samantha.

L’email era stata inviata anche a lei, madre dei tre figli di Hegseth. Il testo è stato pubblicato dal Times , che sostiene di averlo ricevuto “da una terza persona”, e può rappresentare il colpo definitivo per le sue chance di essere confermato alla guida del Pentagono.

La storia segue la rivelazione della denuncia per stupro presentata da una donna nell’ottobre 2017. La vittima aveva accusato Hegseth di averla violentata in una camera d’hotel a Monterey, al termine di una serata in cui entrambi avevano bevuto molto. Lui ha respinto le accuse, ma aveva accettato di pagare una cifra non meglio precisata per evitare che la donna rendesse pubblica la storia.

«Lo fece solo perché temeva di perdere il posto a Fox& Friends », hanno detto i suoi avvocati. L’ex conduttore tv era già sull’orlo della bocciatura da parte del Senato […] a cui spetterà a gennaio il compito di ratificare la nomina. Questa email può mettere fine a un’altra candidatura controversa - dopo che Matt Gaetz, travolto da scandali sessuali, ha rinunciato all’incarico di ministro della Giustizia - anche perché le accuse non arrivano da una donna qualunque.

[…] Penelope Hegseth aveva preso le difese della nuora, che aveva chiesto il divorzio dopo che il marito aveva messo incinta una collega con cui lui avrebbe avuto una relazione dai tempi del primo matrimonio. «Etichettarla come “instabile” per tuo vantaggio è spregevole ed è un abuso - aveva scritto la madre, confessando di essere sconvolta dal trattamento riservato a Samantha - . Ti è rimasto un minimo di decenza?».[…]

