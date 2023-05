“NON ABBIAMO ALTRA SCELTA SE NON QUELLA DI ESSERE QUI OGNI VOLTA” - PANDEMONIO A PARIGI, SCONTRI TRA GLI ATTIVISTI DEL CLIMA E LA POLIZIA PRIMA DELL’ASSEMBLEA GENERALE DI TOTALENERGIES - DECINE DI MANIFESTANTI HANNO CERCATO DI BLOCCARE L’ACCESSO ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA COMPAGNIA PETROLIFERA. LA POLIZIA HA LANCIATO GAS LACRIMOGENI CONTRO GLI ATTIVISTI SEDUTI A TERRA – VIDEO

La polizia francese ha steso un cordone di sicurezza intorno all'assemblea degli azionisti della compagnia petrolifera TotalEnergies a Parigi, spruzzando gas lacrimogeni e respingendo i manifestanti per il clima che gridavano: «Siate gentili, agenti di polizia, lo stiamo facendo per i vostri figli!». Gli azionisti, alcuni dei quali scortati dalla polizia, hanno dovuto fare i conti con i manifestanti pacifici, sinceri e per lo più giovani, che hanno sventolato cartelli che attaccavano il bilancio climatico del gigante francese dell'energia, che ha ottenuto profitti colossali dalle impennate dei prezzi che hanno accompagnato la guerra in Ucraina.

«L'ultimo gasdotto prima della fine del mondo», «Ascoltate gli scienziati: Basta progetti fossili», recitavano i loro cartelli. I manifestanti si sono seduti nelle strade circostanti e hanno unito le braccia per bloccare l'accesso all'incontro in una famosa sala da concerto di Parigi. Gli agenti di polizia hanno preso in braccio alcuni manifestanti per spostarli. Hanno spruzzato gas lacrimogeni da bombole per far indietreggiare le persone.

(…)

Citando le proteste, TotalEnergies aveva detto in anticipo agli azionisti che avrebbero potuto votare a distanza. I manifestanti sono arrivati ore prima dell'assemblea, all'alba, per cercare di impedirne lo svolgimento. Da lì è nato lo stallo con la polizia. «Non abbiamo altra scelta se non quella di essere qui ogni volta che ci sono», ha detto la manifestante Camille Etienne.

