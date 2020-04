“NON CAPISCO COME SI POSSA DIRE DI NO A QUESTI SOLDI SENZA CONDIZIONI” – BERLUSCONI SPACCA IL CENTRODESTRA E CONTINUA A PREMERE PER IL MES (SU INPUT DI GIANNI LETTA) E FA CAPIRE CHE È PRONTA LA SPONDA AZZURRA SE UNA PARTE DEI GRILLINI TOGLIE L’APPOGGIO A CONTE – “NESSUNO SI ILLUDA DI SPACCARE IL CENTRODESTRA, MA SU QUESTO ABBIAMO OPINIONI DIVERSE” – VIDEO

Da www.corriere.it

SALVINI BERLUSCONI OSHO

"L'Italia deve accettare i soldi del Mes: non vedo ragione per rifiutare questi soldi senza condizioni e con un tasso pari quasi a zero". Così il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento con Porta a Porta. "Non capisco come si possa dire di no. Questo è il momento delle soluzioni concrete, non delle bandiere da agitare per raccogliere il consenso. Un governo responsabile deve agire così. Rispetto le posizioni dei nostri alleati: nessuno si illuda di spaccare il centrodestra ma su questo abbiamo opinioni diverse. Siamo alleati ma non siamo nello stesso partito".

