“NON CI PRENDERETE MAI COME DEI CIAMPOLILLO QUALSIASI INSAPONANDO GLI ULIVI E DICENDO CHE I VACCINI NON SERVONO” – RENZI AFFONDA UN MACHETE NELLA PIAGA DI CONTE: “QUALE CRISI, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON SI È ANDATO A DIMETTERE. LA CRISI CHE C’È È ECONOMICA, GLI ALTRI PAESI SONO MESSI MOLTO MEGLIO DI NOI” – POI FA IL POSSIBILISTA: “SMETTIAMOLA DI FARE LE POLEMICHE, SE VOLETE CONFRONTARVI CI SIAMO, MA…”

LA STORIA CONTRO RENZI PUBBLICATA NEL PROFILO UFFICIALE DI GIUSEPPE CONTE

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Quale crisi. Il presidente del Consiglio non si è andato a dimettere. La crisi che c'è è economica. Gli altri paesi sono messi molto meglio di noi. In questa situazione il mio personale consiglio al Presidente del Consiglio è: smettiamola di fare le polemiche che state facendo in questo momento. Se volete confrontarvi nelle sedi istituzionali noi vi abbiamo scritto, vi abbiamo fatto le proposte, ci siamo. Non ci prenderete mai come dei Ciampolillo qualsiasi insaponando gli ulivi e dicendo che i vaccini non servono". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Iv intervistato a Piazza Pulita.

