"NON CI RENDEREMO MAI DISPONIBILI A PASSARE DALLA DIPENDENZA DAL GAS RUSSO ALLA DIPENDENZA DALLE MATERIE PRIME CINESI" – NELLA SUA REPLICA AL SENATO, GIORGIA MELONI MANDA UN ALTRO MESSAGGIO AGLI STATI UNITI. LA SFURIATA SUL COVID: "ABBIAMO SEMPRE RICONOSCIUTO IL VALORE DELLA SCIENZA, MA NON ABBIAMO CONDIVISO CHE SI SCAMBIASSE CON RELIGIONE" – "GLI STIPENDI IN ITALIA SONO BASSI PERCHÉ SONO TROPPO ALTE LE TASSE, IL SALARIO MINIMO NON È LA SOLUZIONE"

Meloni: taglio progressivo cuneo fiscale fino a 5 punti

la replica di giorgia meloni al senato 2

"se non partiamo dal taglio del cuneo fiscali i salari saranno bassi comunque e voi questo taglio non lo avete fatto. E stata fatta una scelta diversa che ha impattato meno. Impegno arrivare progressivamente a un taglio fiscale di cinque punti. Due terzi ai lavoratori, un terzo alle aziende. Naturalmente ha un costo rilevante ed è un impegno di medio-termine". Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

Salario minimo: Meloni, specchietto allodole e non soluzione

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua replica al Senato parla di salario minimo. "Il contrasto al lavoro povero è priorità, il tema è capire come il salario minimo rischia di essere uno specchietto per le allodole e non una soluzione. I contratti collettivi nazionali hanno già dei salari minimi", osserva. "La sfida è estendere la contrattazione collettiva. I salari sono bassi in Italia ma dobbiamo partire dal taglio del cuneo fiscale", aggiunge.

Covid: Meloni, non scambiamo scienza per religione

"Noi abbiamo sempre riconosciuto il valore della scienza, ma non abbiamo condiviso decisioni prese senza il supporto di evidenze scientifiche, non abbiamo condiviso che si scambiasse la scienza con religione". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la replica al Senato.

"Per esempio è stato un errore impedire a ragazzi di 12 anni non vaccinati di non fare sport quando la comunità scientifica non era unanime su questo. Lo sport gli avrebbe fatto bene", ha aggiunto.

Renzi, Commissione Covid? Potrebbe guidarla uno di FdI

"Vediamo se, dove e come la fanno, per paradosso avrebbe una sua logica anche se a guidarla fosse un esponente di FdI, uno che era all'opposizione nella scorsa legislatura". Lo ha detto Matteo Renzi parlando con i cronisti in Transatlantico al Senato e replicando a chi gli chiedeva della posizione di Iv sull'ipotesi di una commissione d'inchiesta sul Covid come ventilato anche dalla premier Giorgia Meloni nel suo intervento di ieri.

Meloni: "Su Covid scelte senza basi, scienza non è religione"

la replica di giorgia meloni al senato 1

"Sono d'accordo con Lorenzin sul riconoscimento del valore della scienza e per questo penso che dobbiamo scambiarla mai con la religione. Infatti, quello che non abbiamo condiviso dei vostri governi è il fatto che non ci fossero evidenze scientifiche alla base dei provvedimenti che prendevate". Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia al governo facendo riferimento alle misure restrittive nella lotta al Covid.

Meloni: "Non si passi da dipendenza da Russia a quella da Cina"

"Non possiamo pensare di demolire filiere di eccellenza produttiva nazionale per assecondare obiettivi stabiliti prima della guerra e in un contesto diverso da quello di oggi. Non ci renederemo mai disponibili a passare dalla dipendenza dal gas russo alla dipendenza dalle materie prime cinesi, non mi sembra una strategia intelligentissima". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al Senato.

Meloni: "Fondi da pieghe bilancio ed extraprofitti"

L'emergenza energetica è "la priorità di secondo livello" cui intende lavorare il governo che "in attesa che i provvedimenti" in essere "impattino davvero sul costo dell'energia dovrà "lavorare con molta puntualità a interventi calibrati per le imprese e le famiglie e recuperando risorse dalle pieghe del bilancio, dagli extraprofitti (con una norma che per me è da riscrivere) e dai ricavi dello Stato".

Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al dibattito di fiducia in Senato avvertendo che "se non si procederà con velocità, la speculazione ripartirà. Ma tutto quello che c'è da fare - ha assicurato - lo faremo".

Meloni: "Riprendere estrazione gas italiano"

"Servono misure che nel medio-termine liberino l'Italia da una dipendenza energetica inaccettabile. Penso all'estrazione di gas naturale, penso che le risorse nazionali vadano utilizzate come chiede l'Europa. Poi estraggono altre nazioni e non è che il gas estero inquina di meno". Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

la replica di giorgia meloni al senato 3

Energia, Meloni: "Norma su extraprofitti credo vada riscritta"

In attesa che i provvedimenti sui costi dell'energia a livello Ue vengano adottati "c'è una emergenza immediata. Occorre lavorare con molta puntualità e con interventi ben calibrati recuperando le risorse nelle pieghe del bilancio: penso agli extraprofitti, con una norma che va riscritta, e all'extragettito". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la replica al Senato.

Meloni: "Contro caro energia pronti a lotta a speculazione"

"Tutto quello che si può fare contro la speculazione siamo pronti a farlo". Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia al governo parlando della crisi energetica

Meloni: "Incalziamo l'Ue, senza risposte comuni pronti a disaccoppiamento"

"Incalziamo l'Ue, senza risposte comuni pronti a disaccoppiamento". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella replica al Senato.

Meloni: "Dovremo fare operazione verità su situazione Italia"

"Un dibattito franco, rispettoso e composto. Ha fatto emergere lo stato reale nel quale versa l'Italia. Dovremo fare una grande operazione di verità sull'Italia che ereditiamo da quelli che ne denunciano le condizioni". Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella replica al Senato dopo il dibattito sulla fiducia al governo. "E' un bene che gli italiani sappiano qual è la condizione che affrontiamo oggi", osserva Meloni.

Meloni: "Ereditiamo Italia da chi ne denuncia condizioni"

"Forse è un racconto piu sincero di quanto è stato fatto in altri tempi in cui si sbandierava e si brindava per l'abolizione della poverta: è bene che gli italiani sappiano le condizioni che ereditiamo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al Senato.

Appendino, premier si scusi per parole su Conte

"Presidente Meloni, considerato il ruolo che ricopre, le scuse per le parole che le vengono attribuite tramite la lettura del labiale, sono un atto necessario e dovuto. In ogni caso non se la prenda, Conte le ha semplicemente ricordato la verità". Lo scrive in un post la deputata M5s Chiara Appendino.

Oggi il M5s ha pubblicato sui suoi canali social un frammento del dibattito di ieri sulla fiducia al governo con le reazioni della premier Giorgia Meloni alle parole di Giuseppe Conte. Si vede il leader M5s che sta "rimproverando" FdI di essersi astenuto al Pe sul voto sul Next generation Eu: "questo significa che non lo avete votato che se fosse per voi il Pnrr non lo avremmo avuto".

Le immagini inquadrano quindi il labiale della presidente del Consiglio: secondo la sovrimpressione fatta dal M5s, che sottotitola l'immagine- si legge in una nota che fa riferimento ad un post - il commento di Meloni nei confronti di Conte sarebbe stato: "che merda...".

"La verità fa male" commenta il M5s che titola così il suo post diffuso sui social.

Meloni: "Dibattito franco ma rispettoso e composto"

"Dibattito franco ma rispettoso e composto". Così Giorgia Meloni nella replica al Senato.

