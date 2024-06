20 giu 2024 19:49

“NON È COLPA DEL COMUNE DI ROMA” – IL SINDACO DELLA CAPITALE, ROBERTO GUALTIERI, NON CI STA A PASSARE PER CAPRONE ESPIATORIO PER IL RITARDO NEI RISULTATI UFFICIALI DELLE ELEZIONI EUROPEE. E SPIEGA: “LO SCRUTINIO DEI VOTI A ROMA SI È SVOLTO REGOLARMENTE E I DATI SONO STATI CONSEGNATI AL TRIBUNALE. ALTRA COSA È IL PROBLEMA CHE HA RIGUARDATO LA COMUNICAZIONE DEI DATI UFFICIOSI IN VIA TELEMATICA PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SUI SITI WEB: UN BUG CHE HA COINVOLTO UNA SETTANTINA DI SEZIONI E SUL QUALE ORMAI NON POSSIAMO FARE NIENTE…”