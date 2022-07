? Mattarella si lascia andare sulla #crisidigoverno pic.twitter.com/RvKgFQqAzk — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 14, 2022

Ornella Vanoni@OrnellaVanoni

Adesso basta ! Non se ne può più, sembriamo un paese di marionette .

Antonella Clerici @antoclerici

Non ci meritiamo un uomo come Draghi, questa e' la verita'.

#crisidigoverno #Draghi

maria volpe@mariavolpe3

Che Paese! Che vergogna! Che schifo.

Nessuno che pensa ai cittadini

L’unica salvezza era #Draghi.

Come si fa a non capirlo???

Ora #crisidigoverno

Grazie #M5S , irresponsabili , sparite dalla faccia della terra.

monica guerzoni@monicaguerzoni

Il #governo di un Paese del G7 che cade per un termovalorizzatore in piena emergenza #Covid, #guerra, #inflazione. Vi sembra normale?

#Conte #M5S

Antonio Polito@antoniopolito1

Giuseppe Conte ha sancito oggi il trionfo di Giorgia Meloni

Pierluigi Battista@PierluigiBattis

Trasformare il male in un’opportunità: cinque giorni perché Draghi decida di tornare, finalmente libero dal peso di questi sciagurati

Luca Dini@sonolucadini

Comunque sono grato a Conte perché per i prossimi dieci anni (almeno) ai pranzi di famiglia chiunque abbia votato 5Stelle dovrà tacere nella speranza di non finire bersaglio di bombardamenti di pane: questi sono miracoli, altro che #PadrePio.

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Conte: "Nessuno avrà i voti del M5S". E alle prossime elezioni, viceversa. [@leomorabito]

Fulvio Abbate@fulvioabbate

È nato oggi il governo-ombra del “Fatto Quotidiano” con Travaglio premier e Conte ministro senza portafoglio ai Beni sottoculturali.

E Padellaro ambasciatore a Mosca.

#Travaglio #Conte #crisidigoverno

@Sofiajeanne

@jacopo_iacoboni

@tusselpuff

#MoVimento5Stelle #Draghi

Gaia Tortora@gaiatortora

Geniale mossa di Conte che sta portando acqua al mulino di Dibba. Perché in caso un attimo dopo è chiaro che l 'avvocato sarà accompagnato alla porta. #crisidigoverno #genius

Hoara Borselli official@HoaraBorselli

Ancora non mi risulta essersi dimesso alcun Ministro grillino. Ma come? Fanno i rivoluzionari a metà? Voce grossa e coraggio da conigli? Un briciolo di coerenza e dignità almeno per i saluti finali!!

#5stelle #crisidigoverno

monica guerzoni@monicaguerzoni

Sei un ex premier, dici che il Paese è “sull’orlo del baratro” e butti giù il #governo?

#Conte

jean- jacques r@janavel7

Il peggior capo del peggior partito e del peggior governo della Repubblica (Conte) silura il miglior capo di governo della Repubblica (Draghi).

jean- jacques r@janavel7

E' già arrivata la telefonata di congratulazioni e ringraziamenti di Putin?

Sara19@Irishsara1980

Conte e il M5S sono la più grande sciagura degli ultimi 10, 15 anni.

Sono la rovina di questo Paese, devono sparire per sempre.

E Putin ringrazia.

Ho una rabbia stamattina che non avete idea.

#crisidigoverno #ConteFaiSchifo

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

#Conte: "Non è una crisi, è un'operazione speciale in Parlamento" #crisidigoverno

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Mattarella respinge le dimissioni di Draghi. Con la motivazione "Col cazzo che mi rovinate le ferie".

[@leomorabito]

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Guarda se a Mattarella nun je fanno perde pure la caparra della casa per le vacanze. Guarda eh

#Conte #Draghi #crisidigoverno

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

Vi ricordate quando si diceva che la rielezione di Mattarella al Quirinale blindava il governo Draghi?

MaurizioAlba@MaurizioAlba

#Mattarella congela le dimissioni di #Draghi come faccio io con le melanzane. #crisidigoverno

GIANNI BRANDI - A VOLTE ANCHE LA LUNA È PIATTA@FuoriTesta1

Dunque, cinque mesi fa #Mattarella non voleva essere rieletto ma ha accettato a malincuore il nuovo mandato, ora #Draghi si dimette ma #Mattarella lo invita a restare. Ma ci hanno preso per una massa di coglioni?

#crisidigoverno

Il Serpe loco™@sempreciro

L'articolo 151 bis della Costituzione dice che il Presidente della Repubblica non può sciogliere le camere fino a quando non fanno una legge elettorale che permetta al PD di andare al governo anche se perde le elezioni.

#Draghi #crisidigoverno

allucinAzioni@visionaria_io

I renziani che danno dell'irresponsabile a Conte in caso di #crisidigoverno portano il concetto di FacciaComeilCu10 ai massimi storici

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Renzi critica la scelta del M5S: "Certe cazzate le posso fare solo io". [@VperViola]

Rostokkio@rostokkio

Intanto #Calenda sta spiegando a tutti perché lui avrebbe fatto una crisi migliore.

#crisidigoverno

Il Serpe loco™@sempreciro

Di Maio "Non esiste più il M5S, ormai è il partito di Conte".

Disse quello che pochi giorni fa si è fatto un partito tutto suo.

#crisidigoverno

Rostokkio@rostokkio

A Di Maio hanno detto che se cade il Governo mentre è in missione all'estero, lui diventa Ministro di quel paese.

#crisidigoverno

Il Serpe loco™@sempreciro

Certo che un grande centro con Renzi, Di Maio, Toti e sor "So tutto io" Calenda sarebbe più appropriato chiamarlo grande Ego centro.

#crisidigoverno #Draghi

Rostokkio@rostokkio

A questo punto proverei col Governo dei peggiori.

#crisidigoverno

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Alla fine Draghi non ha risolto nulla. Ora, se è un vero tecnico, presenterà un conto salatissimo solo per la chiamata.

[@Guli__1979]

Rostokkio@rostokkio

#Zelensky ha chiesto a #Draghi se gli servono armi.

#crisidigoverno

Marco Noel@MarcoNoel19

#Draghi si dimette perché punta al reddito di cittadinanza.

#crisidigoverno

Il Serpe loco™@sempreciro

È da irresponsabili aprire una #Crisidigoverno proprio adesso che i parlamentari devono andare in ferie per 40 giorni.

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Comunque la Casellati col cazzo Draghi l'avrebbe trovata al Quirinale il 14 luglio.

[@Rego_tweet]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Da Alessandro Di Battista parole dure: "Il mio meccanico aveva previsto tutto". [@fabriziottavian]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Intanto la Meloni ha stappato una bottiglia di olio di ricino del 1922.

[@ibico75]

MasterBB@MasterAb88

MONICA MAGGIONI prende possesso di Rai1 e porta la rete nel baratro.

Flop imbarazzante per gli speciali Tg1 al pomeriggio e prima serata, con il 9%. Più floppa, più spazio ha.

#AscoltiTv

yester58@yester58

Figuriamoci se la #maggioni si perde l'occasione di piazzarsi in video a oltranza. Protagonismo imbarazzante

#crisidigoverno #specialetg1

Giuseppe Candela@GiusCandela

I bassissimi ascolti degli speciali elettorali dimostrano, qualora ce ne fosse bisogno, che gli italiani non ne possono più. E non hanno (almeno per ora) interesse per quello che sta accadendo.

#crisidigoverno

tweet sulla crisi del governo draghi 11