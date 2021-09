“NON DARÒ MAI A LETTA E A CONTE LA SODDISFAZIONE DI MASSACRARE L'ITALIA PER DUE ANNI” - SALVINI LANCIA LA SUA FATWA A PD E M5S E ALLO STESSO TEMPO SCACCIA L’IPOTESI DELL’USCITA DELLA LEGA DAL GOVERNO: “QUI STIAMO E QUI COMBATTIAMO A NOME VOSTRO. POI ALCUNE LE VINCIAMO E ALTRE LE PERDIAMO. NOI VOGLIAMO CONFERMARE QUOTA 100 E TOGLIERE IL REDDITO DI CITTADINANZA” - GIORGETTI: “CON SALVINI ANDIAMO D'AMORE E D'ACCORDO”

(ANSA) - "Stare al governo con il Pd e i 5 Stelle, con Letta, Conte e Di Maio, non è facile": lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega durante un incontro elettorale a Bovolone, nel Veronese. "Ti alzi la mattina - ha spiegato - e quello vuole lo ius soli, un altro la patrimoniale, un altro ancora vuole il ddl Zan".

"La scorsa settimana - ha proseguito - hanno approvato, e ne sono felice, una legge in Commissione, per coltivarsi quattro piantine di cannabis in casa e farsi le canne a casa. Come se la priorità al momento fosse questa". "Per noi la priorità è il lavoro, non la droga, lo ius soli o il ddl Zan" ha aggiunto.

"Però proviamo a pensare per 30 secondi a un governo senza la Lega: questi in un minuto approvano lo ius soli, il ddl Zan. Adesso di sbarchi per i miei gusti ce ne sono già troppi, figurarsi cosa succederebbe". E ha concluso: "Io non darò mai a Letta e a Conte la soddisfazione di massacrare l'Italia per due anni: noi qui stiamo e qui combattiamo a nome vostro. Poi alcune le vinciamo e altre le perdiamo, perché essere soli contro tutti non è semplice. Quindi continuiamo a dare battaglia".

(ANSA) - "Nelle prossime settimane in Parlamento si confronteranno due idee diverse: Pd e 5 Stelle proveranno a cancellare Quota 100 per tornare alla legge Fornero e confermare il reddito di cittadinanza. Noi vogliamo fare l'esatto contrario: confermate Quota 100 e togliere il reddito di cittadinanza".

Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini parlando a Bovolone, nel Veronese, durante un incontro per la campagna elettorale delle prossime comunali. "Vogliamo toglierlo alle centinaia di migliaia di persone che lo prendono senza meritarlo, senza averne diritto - ha spiegato - C'è gente che qui si alza alle 6 della mattina per portare a casa 700-800 euro al mese, non è possibile che ci sia gente che porta a casa gli stessi soldi dicendo 'no grazie, non voglio un lavoro perché preferisco stare a casa'. Quindi è garantire un'integrazione al reddito per chi non piotò lavorare, per gli anziani, per i disabili, per quelli che hanno la schiena rotta è sacrosanto".

E ha aggiunto: "Ma bisogna toglierlo a tutti quelli che non hanno voglia di lavorare. Ci sono agricoltori, pizzaioli, che magari offrono un posto di lavoro e si sentono dire 'no grazie, perché per un anno e mezzo io sono a posto". Quindi ha concluso: "Se qualcuno proverà a tornare alla legge Fornero, la Lega farà le barricate dentro e fuori dal Parlamento. Cinque anni ai lavoratori e alle lavoratrici non si rubano"

(ANSA) - "Con Salvini andiamo d'amore e d'accordo". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti della Lega subito dopo il taglio del nastro del Micam, il salone internazionale del settore calzaturiero, a chi gli chiedeva dei rapporti con il leader leghista.