“NON DO CONSIGLI AL NUOVO GOVERNO” – MARIO DRAGHI, AL SUO ULTIMO VERTICE EUROPEO DA PREMIER, SCHIVA LE DOMANDE SULLA MELONI: “QUELLO CHE UN GOVERNO USCENTE PUÒ FARE È LASCIARE LA TESTIMONIANZA DI QUELLO CHE HA FATTO, QUESTO È QUELLO CHE UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO USCENTE LASCIA A QUELLO CHE ARRIVA" - "ABBIAMO CERCATO DI LASCIARE UNA TRANSIZIONE SERENA, IN MODO TALE CHE IL NUOVO GOVERNO POSSA RAPIDAMENTE INIZIARE LA PROPRIA ATTIVITÀ"

MARIO DRAGHI - CONFERENZA STAMPA CONSIGLIO EUROPEO 20-21 OTTOBRE 2022.

(ANSA) - "Non do consigli al nuovo governo, quello che un governo uscente può fare è lasciare la testimonianza di quello che ha fatto, questo è quello che un presidente del Consiglio uscente lascia a quello che arriva". Lo ha detto il premier Mario Draghi rispondendo ad una domanda in conferenza stampa al termine del Vertice Ue e sottolineando che "abbiamo cercato di lasciare una transizione serena" in modo tale che il nuovo governo "possa rapidamente iniziare la propria attività".

