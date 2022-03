“NON DOVETE ESSERE IL LUOGO CHE ACCOGLIE GLI OLIGARCHI, DOBBIAMO BLOCCARE E CONGELARE TUTTI I LORO IMMOBILI” - IL TESTO INTEGRALE DEL DISCORSO DI VOLODYMYR ZELENSKY ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IN CUI IL PRESIDENTE UCRAINO È APPARSO PIÙ MORBIDO DEL SOLITO, NON HA PARLATO DI NO-FLY ZONE NÉ CITATO LA RESISTENZA PARTIGIANA - PRIMA AVEVA PARLATO CON BERGOGLIO: LO HA INVITATO A KIEV E HA AUSPICATO UN SUO RUOLO DI “MEDIAZIONE”

Zelensky, mediazione S.Sede sarebbe accolta con favore

(ANSA) - Parlando stamane con papa Francesco, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha "raccontato a Sua Santità la difficile situazione umanitaria e il blocco dei corridoi di soccorso da parte delle truppe russe", spiega lui stesso sul suo account Twitter.

"Il ruolo di mediazione della Santa Sede nel porre fine alla sofferenza umana sarebbe accolto con favore", aggiunge Zelensky, che ha anche "ringraziato per le preghiere per l'Ucraina e la pace".

Ambasciatore, visita Papa a Kiev sarebbe fondamental

(ANSA) - "Io spero di sì, perché sicuramente una visita del Santo Padre in Ucraina sarebbe estremamente importante, proprio per dare supporto al nostro Paese in questa tragedia".

Così l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andryi Yurash, ha risposto a Sky Tg24 se il Papa andrà a Kiev raccogliendo l'invito del presidente Volodymyr Zelensky. "Se il Santo Padre potesse davvero andare a Kiev, nella capitale ucraina, penso che davvero sarebbe fondamentale - ha ribadito -. In queste circostanze, qualunque possibile messaggio che noi riceviamo dal Vaticano, che riceveremo dal Vaticano, sarà di grande valore per tutta la società".

Il discorso integrale di Volodymyr Zelensky alla Camera dei Deputati, pubblicato da www.editorialedomani.it

«Grazie. Egregi signori presidenti delle Camere, egregio signor primo ministro Draghi, signore e signori senatori e deputati, caro popolo italiano, oggi ho parlato con Sua Santità papa Francesco e lui ha detto parole molto importanti: “Capisco che voi desiderate la pace, capisco che dovete difendervi, i militari difendono i civili, difendono la propria patria, ognuno la difende”.

E io ho risposto che il nostro popolo è diventato l’esercito, quando ha visto che male porta con sé il nemico, quanta devastazione lascia dietro di sé e quanto spargimento di sangue vuole vedere.

Una settimana fa ho parlato durante un incontro a Firenze con una decina di città europee e ho chiesto a tutti gli italiani e tutti gli europei di ricordare il numero 79: 79 erano i bambini uccisi in quel momento in Ucraina. Adesso sono 117: ancora altri 38 bambini in questi giorni. Questo è il prezzo del procrastinare con la pressione sulla Russia per far fermare questa guerra.

Ci sono migliaia di feriti, decine di migliaia di famiglie distrutte, centinaia di migliaia di vite distrutte come il loro futuro, milioni di case abbandonate e tutto questo è iniziato da una persona.

Nei quartieri e nelle città seppelliscono i morti nelle fosse comuni, nei parchi, e questo succede nel 2022 e noi sappiamo che ogni giorno di guerra porterà via altre vite dei nostri bambini: 117 non è il numero finale, perché l’invasione russa sta distruggendo le famiglie e le vite dei nostri cittadini. La guerra continua, i missili russi, l’aviazione, l’artiglieria non smettono di uccidere.

Le città ucraine vengono distrutte, alcune sono completamente distrutte, come Mariupol, sulla costa del mare d’Azov, dove c’erano circa mezzo milione di persone come nella vostra città di Genova dove sono stato. A Mariupol non c’è più niente, solo rovine.

Immaginate una Genova completamente bruciata dopo tre intere settimane di assedio, di bombardamenti, di spari che non smettono neanche un minuto. Immaginate la vostra Genova dalla quale scappano le persone a piedi con le macchine, con i pullman, per arrivare dove è più sicuro.

Io parlo da Kiev, dalla nostra capitale, dalla città che per la nostra Nazione è altrettanto importante come lo è Roma per tutto il mondo. Da Kiev inizia la grande cultura di un grande popolo e adesso noi siamo al limite della sopravvivenza.

Kiev ha vissuto sulla sua storia delle guerre feroci e dopo tutte queste tragedie c’è bisogno di vivere in pace, in una pace continua ed eterna, come dev’essere a Roma e in qualsiasi altra città del mondo.

Ma a Kiev abbiamo ogni giorno le sirene, ogni notte cadono le bombe e i missili vicino a Kiev, nelle città nei dintorni ci sono diverse truppe dell’esercito russo che torturano, violentano rapiscono i bambini, distruggono, e con i camion portano via anche i nostri beni.

Questo è stato fatto in Europa per l’ultima volta dai nazisti quando stavano occupando altri Paesi.

L’esercito russo è riuscito addirittura a minare anche il mare vicino ai nostri porti e questo diventa un pericolo per le coste vicine e per i paesi vicini perché le mine possono arrivare fino a loro.

Signori, popolo italiano, bisogna fare il possibile per garantire la pace. La guerra è stata organizzata per decine di anni da una sola persona, guadagnando tantissimi soldi sull’esportazione di petrolio e gas, utilizzando questi soldi per la guerra e non solo contro l’Ucraina perché il loro obiettivo è l’Europa: è influenzare le vostre vite, avere il controllo sulla vostra politica, distruggere i vostri valori, la democrazia, i diritti dell’uomo, la libertà.

L’Ucraina è il cancello per l’esercito russo e loro vogliono entrare in Europa: ma la barbarie non deve entrare. Dovete ricordare che gli ucraini sono stati vicini a voi durante la pandemia, perché voi ne avevate bisogno e noi abbiamo inviato i nostri medici.

Anche gli italiani ci hanno dato il loro sostegno quando abbiamo avuto l’alluvione, ci avete sostenuto velocemente e sinceramente senza chiedere niente in cambio: noi lo apprezziamo moltissimo.

Tuttavia l’invasione dura da 27 giorni, praticamente un mese, perciò abbiamo bisogno di altre sanzioni, di altre pressioni affinché la Russia non cerchi le riserve militari o i guerrieri in Libia o in Siria ma cerchi la pace, affinché una sola persona cerchi la pace.

Le conseguenze di questa guerra si sentono in diverse parti del mondo e non solo dell’Europa e quindi parliamo anche della fame che si sta avvicinando per diversi Paesi: l’Ucraina è sempre stata uno degli esportatori di viveri più grandi e più importanti.

Ma come possiamo seminare sotto l’artiglieria russa? Come possiamo coltivare quando il nostro nemico distrugge i nostri campi, distrugge il nostro combustibile? Non sappiamo come avremo i raccolti e se possiamo esportare.

Non possiamo esportare il mais, l’olio, il frumento e altri prodotti assolutamente necessari per la vita e questo riguarda anche i nostri vicini attraverso il mare. I prezzi stanno crescendo, decine di milioni di persone avranno bisogno di aiuto di fronte alle vostre coste.

Signore e signori, popolo italiano, voi conoscete bene gli ucraini e conoscete un popolo che non ha mai voluto la guerra, un popolo europeo quanto lo siete anche voi.

Voi sapete chi ha portato la guerra in Ucraina, voi lo sapete bene chi ordina di combattere, chi fa la propaganda di guerra.

Tutti quanti (gli oligarchi russi, ndr) utilizzano l’Italia come luogo per le loro vacanze: non dovete essere il luogo che accoglie queste persone, dobbiamo bloccare e congelare tutti i loro immobili, i loro conti, i loro yacht da Scheherazade fino ai più piccoli, dobbiamo congelare tutti i beni di tutti quanti, di tutti quelli che in Russia hanno la forza di decidere.

Dobbiamo usare le sanzioni per la pace, dovete sostenere anche l’embargo contro le navi russe che entrano nei vostri porti e non dovete assolutamente permettere eccezioni per qualsiasi banca russa.

Dovete fermare la crisi alimentare, dovete fermare le uccisioni perché la guerra deve finire al più presto per proteggere le famiglie ucraine.

Dobbiamo far tornare la pace, bonificare dalle mine il territorio e ricostruire l’Ucraina dopo la guerra insieme a voi, all’Italia, all’Europa, insieme all’Unione Europea.

Prima della guerra ho visitato spesso il vostro Paese e apprezzo moltissimo la vostra ospitalità, la vostra sincerità e a volte anche la vostra forza nelle relazioni perché ho visto cosa sono le vostre famiglie, cosa significano i figli, cosa significa la vita per voi.

Voglio ringraziarvi per il vostro aiuto agli ucraini, perché accogliete le persone che si salvano dalla guerra.

Oggi in Italia ci sono più di 70.000 dei nostri concittadini che sono stati costretti a fuggire dalla guerra, di cui più di 25.000 sono bambini, e molti di loro sono stati accolti direttamente nelle famiglie e anche forse nelle famiglia dei presenti qui in sala.

In Italia è nato il primo bambino ucraino la cui madre è scappata dalla guerra, decine di bambini ucraini con contusioni e ferite sono nei vostri ospedali e noi vi siamo molto grati, aspettiamo quando potranno tornare in un’Ucraina di pace.

Voi potete aiutare.

Di sicuro dal primo giorno di questa guerra voi avete condiviso con noi il nostro dolore e aiutate di cuore gli ucraini e gli ucraini ricorderanno sempre il vostro calore, il vostro coinvolgimento e la vostra forza che deve fermare una sola persona, una sola, affinché ne sopravvivano milioni.

Gloria all’Ucraina e grazie all’Italia».

