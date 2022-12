A CALENDA, FACCE RIDE! – COME SE LA FOTO CON L'ALLORO NON BASTASSE, IL "BULLO DEI PARIOLI" CONTINUA A PRENDERSI PER IL CULO DA SOLO PARAGONANDOSI A JOHN BELUSHI IN VERSIONE “BLUTO” DI ANIMAL HOUSE – LUCA BIZZARRI: “LICENZIA I TUOI SOCIAL MEDIA MANAGER” – I COMMENTI SUI SOCIAL: “A CARLÈ NON È OBBLIGATORIO RENDERSI RIDICOLO - PENSAVO FOSSE TERZO POLO NON TERZO NEGRONI”